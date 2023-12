Antisemitismo e plagio ad Harvard, "salvata" la rettrice Gay: è polemica

Il cda dell'Università di Harvard, negli Stati Uniti, ha votato all'unanimità a favore della permanenza della rettrice Claudine Gay, finita nel mirino dei critici per alcune prese di posizione definite ambigue circa gli episodi di antisemitismo registrati nel campus dell'ateneo a seguito dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso. Claudine Gay, 53 anni, nata a New York da una famiglia di immigrati haitiani e docente di scienze politiche, era stata inoltre accusata di aver plagiato parti della sua tesi di dottorato. " Come membri della Harvard Corporation, oggi riaffermiamo il nostro sostegno alla continuazione della guida dell'Università di Harvard da parte del presidente Gay" , ha dichiarato il consiglio di amministrazione, noto come Harvard Corporation, in una dichiarazione firmata da tutti i membri. " Le nostre ampie deliberazioni confermano la nostra fiducia nel fatto che il presidente Gay sia il leader giusto per aiutare la nostra comunità a fronteggiare i gravissimi problemi sociali che stiamo affrontando ".

"Non ha violato le regole di condotta"

Quanto alle accuse di plagio, il cda di Harvard sottolinea che una revisione indipendente " ha rivelato alcuni casi di citazioni inadeguate " nella tesi di dottorato della rettrice che però, nel complesso, " non ha violato gli standard di Harvard ". Le accuse hanno fatto notizia dopo che, domenica scorsa, i giornalisti Christopher Rufo e Chris Brunet hanno pubblicato su X alcuni stralci della tesi di Gay accanto a precedenti articoli accademici. Il consiglio d'amministrazione ha anche riconosciuto che Gay ha commesso alcuni errori nel commentare l'attacco di Hamas a del 7 ottobre, quando circa 1.200 persone sono state uccise e altre 240 sono state rapite. " Molte persone hanno subito danni e dolori enormi a causa del brutale attacco terroristico di Hamas e la dichiarazione iniziale dell'Università avrebbe dovuto essere una condanna immediata, diretta e inequivocabile" afferma il consiglio d'amministrazione dell'Università. " La presidente Gay si è scusata per come ha gestito la sua testimonianza al Congresso e si è impegnata a raddoppiare la lotta dell'Università contro l'antisemitismo ".

Le scuse della rettrice