"Parlerà dello spirito guerriero". La rivelazione sulla riunione ordinata da Hegseth a Quantico

Le centinaia di generali americani a cui è stato chiesto di presenziare la prossima settimana ad una riunione alla Marine Corps University di Quantico, in Virginia, ascolteranno il segretario alla Difesa Pete Hegseth pronunciare un breve discorso sullo " spirito guerriero ". A fare luce sull'insolita e misteriosa convocazione è il Washington Post, lo stesso quotidiano che pochi giorni fa per primo aveva pubblicato la notizia del summit e che adesso ha ottenuto nuovi dettagli da diverse persone a conoscenza dell'evento.

" Vuole avere una conversazione faccia a faccia con i generali ", ha detto una fonte del Washington Post che ha precisato che l'ex anchorman di Fox News " vuole vederli di persona ". Gli ordini di Hegseth sono stati inviati, senza indicazione di una motivazione specifica, all'inizio di questa settimana a generali e ammiragli di alto rango in tutto il mondo e prevedono eccezioni solo su approvazione di funzionari militari. La convocazione della riunione ha destato preoccupazione nel mondo militare americano investito negli scorsi mesi da licenziamenti di alti ufficiali da parte del capo del Pentagono e dal conseguente clima di paura che si respira nel dipartimento dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Oltre al discorso sullo " spirito guerriero ", Hegseth dovrebbe tenere altre due " brevi lezioni ". La seconda riguarderà la base industriale della difesa e la terza la deterrenza, previste per il Reagan National Defense Forum in California a Dicembre.

Il Washington Post sottolinea che la convocazione dei generali (alcuni dei quali stanziati in Paesi in conflitto) ha costretto molti di loro a fare i salti mortali per organizzare i viaggi con scarso preavviso verso gli Stati Uniti. Si stima che siano circa 800 gli alti ufficiali con una stella e oltre nelle forze armate e circa la metà ricopra posizioni di comando. A questo numero bisogna aggiungere quello degli assistenti e personale di supporto che si prevede viaggerà con generali e ammiragli.

I costi di viaggio ammonterebbero a milioni di dollari, rivela un ex funzionario addetto ai controlli della difesa, il quale sostiene che spendere una tale cifra per " costringere l'intera leadership militare a fare un breve discorso sembra uno spreco , a meno che non si tratti di un'emergenza ". Perplessità sono state espresse dai membri del Congresso. Almeno una senatrice, Tammy Duckworth, democratica e veterana dell'esercito, ha in programma di inviare una lettera per esprimere preoccupazione per costi e rischi per la sicurezza nazionale legati alla convocazione improvvisa di un così elevato numero di ufficiali di alto livello.

Anche la tempistica dell'evento a Quantico desta preoccupazioni. Il discorso è previsto il 30 settembre, ultimo giorno dell'anno fiscale, ed un eventuale blocco delle attività governative, il cosiddetto shutdown, rischierebbe di lasciare bloccato in Virginia personale chiave per il funzionamento della macchina bellica americana.

Mentre Hegseth pronuncerà il suo intervento, in molti tra i funzionari militari presenti all'evento, e non solo, penseranno alle crisi ed escalation in corso in Ucraina, in Medio Oriente, a Taiwan e persino nell'area dei Caraibi dove sembra avvicinarsi la resa dei conti con il regime venezuelano di Maduro. Se c'è un momento in cui i nemici degli Stati Uniti potrebbero decidere di colpire quello potrebbe essere per loro il più propizio.