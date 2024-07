Shapiro, Whitmer e gli altri: tutti i leader dem che si muovono dietro Kamala Harris

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante l'endorsement di Joe Biden in favore di Kamala Harris, sulla carta la prossima convention democratica non ha nulla di certo. I delegati possono votare chi preferiscono all'interno di una piccola rosa di papabili di spicco sebbene a Harris spetti una sorta di prelazione morale, date le circostanze. E in casa dem sembrano già palesarsi i primi "ritiri" di pezzi da novanta, pronti a fare un passo indietro per ricompattare il partito attorno alla vicepresidente.

"Non c'è nessuno in questo momento che si stia preparando dietro le quinte per sfidare la vicepresidente Harris". Lo hanno affermato alla Cbs News fonti vicine al governatore della California Gavin Newsom e alla governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, due democratici considerati possibili candidati alla presidenza al posto di Biden. I due si starebbero "preparando a farsi da parte" dopo che il presidente Biden ha appoggiato Harris e non intendono sfidare la vice presidente alla convention democratica. Si tratta di due nomi "presidenziabili", che potrebbero stare costruendo campagne future, ma difficile che possano accrescere il caos del partito, remando contro Harris.

Al momento, tuttavia, in casa dem regna una certa confusione. Alcune delle figure più influenti del Partito democratico esprimono già le loro differenze sul processo che dovrà portare alla nomina ufficiale del candidato per la Casa Bianca. Se Barack Obama si è espresso a favore di processo di primarie aperte nella convention di agosto a Chicago, l'ex presidente Bill Clinton e l'ex segretario di Stato Hillary avevano invece offerto il loro endorsement per Harris, sulla scia di quanto fatto da Biden. "Ora è il momento di sostenere Kamala Harris e lottare con tutto ciò che abbiamo per eleggerla". Anche l'ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, in una dichiarazione di omaggio a Biden ha evitato di esprimere il proprio sostegno a favore dell'attuale vice presidente. In precedenza, Pelosi aveva fatto trapelare di essere favorevole a una convention aperta, come auspicato da Obama.

A seguire, si fanno i nomi del governatore dell'Illinois JB Pritzker, erede miliardario della fortuna degli Hyatt Hotels, distintosi per i suoi insulti taglienti contro Trump. Pritzker possiede anche un significativo record progressista come governatore per due mandati, ottenendo notevoli vittorie sui diritti all'aborto e sul controllo delle armi, e ha spostato il Partito Democratico dello Stato lontano dalla sua politica tradizionalmente di centro-sinistra.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, ex procuratore generale dello Stato, è noto per essere, invece, un leader misurato, concentrato principalmente su questioni non ideologiche durante il suo mandato. Viaggia con tassi di approvazione del 64%, ma soprattutto guida uno stato che ogni sfidante democratico di Trump deve assolutamente vincere. Nel calderone potrebbero spuntare anche il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e i senatori Cory Booker del New Jersey e Amy Klobuchar del Minnesota. Tutti e tre si sono già candidati alla presidenza e sono familiari agli elettori Democratici.

Il governatoredel Kentucky, che ha vinto la rielezione nel 2023, ha anche lui attirato l'attenzione nazionale per il suo improbabile successo come democratico in uno stato repubblicano in cui Biden è profondamente impopolare .