"Kamala Harris delusa da Joe Biden". Cala il gelo tra i democratici Usa

Tira una brutta aria in casa dem. Joe Biden arrivato alla Casa Bianca nel 2021 con la promessa di rendere l’amministrazione del suo predecessore un’eccezione nella storia americana è ancora impegnato a digerire la bruciante sconfitta elettorale del 5 novembre. Il risultato delle urne ha infatti indicato che, contrariamente alle aspettative, sarà proprio la sua presidenza e non quella del rivale repubblicano Donald Trump a rappresentare un irripetibile intermezzo.

Non si dà pace il vecchio Joe convinto che se fosse rimasto in corsa l’avrebbe spuntata sul tycoon. Una versione fatta circolare all’inizio come rumors in diversi resoconti della stampa Usa ma poi espressa più volte fuori dall'anonimato dal diretto interessato. " È presuntuoso dirlo ”, ha dichiarato Biden in una delle sue sortite più recenti, “ ma penso che in base ai sondaggi avrei vinto ”. Il presidente uscente ha poi precisato che, nonostante le sue convinzioni personali, ha deciso di farsi da parte per “ non far perdere le elezioni ad un partito che non era unito ”.

A rappresentare l’inizio della fine per l’esponente dem in politica da oltre 50 anni è stato il dibattito televisivo di fine giugno in cui l’allora aspirante candidato al secondo mandato è apparso debole e confuso. Da quel momento in poi, tutti i notabili del suo partito, inclusa l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, hanno avviato una campagna di pressioni per convincerlo al ritiro. Tutti tranne Kamala Harris, la numero due della Casa Bianca rimasta leale al presidente, a cui poi quest’ultimo ha ceduto il testimone della competizione elettorale. In queste ore però il Wall Street Journal riporta che l'ex procuratrice della California ha confidato a stretti collaboratori e familiari di essere triste e delusa per le esternazioni di Biden che sembrano sminuire il suo ruolo e le sue capacità politiche.

La frattura che si sarebbe aperta tra il vecchio Joe e Harris è emersa anche da una certa freddezza riscontrata durante i funerali dell’ex presidente Jimmy Carter al quale i due hanno partecipato. Alcune fonti vicine alla candidata sconfitta da Trump hanno affermato che le dichiarazioni di Biden mostrano la “ lealtà unilaterale ” del rapporto tra i due massimi rappresentanti degli Stati Uniti. Le ultime settimane, oltretutto, non sono state facili per Harris che, dopo aver presieduto alla certificazione al Congresso della vittoria del suo sfidante repubblicano, sta affrontando una crisi nella sua città d’adozione, Los Angeles, colpita da devastanti incendi.

Alla tensione tra Biden e la sua vice se ne aggiunge poi un’altra, anche questa interna al partito dell’asinello, tra il vecchio Joe e Nancy Pelosi. A confermarla è stata la first lady che in un’intervista al Washington Post ha ammesso di sentirsi delusa dal comportamento avuto dall’ex speaker della Camera durante la crisi che l’estate scorsa ha portato al ritiro del marito. “ Siamo amici da 50 anni ”, ha detto Jill Biden per sottolineare la gravità del "tradimento" aggiungendo di aver pensato molto alla cosa negli ultimi tempi.

È dunque in un contesto lacerato da divisioni tra i big democratici che Trump si prepara, lunedì prossimo, a prestare giuramento per la seconda volta sulla scalinata del Congresso.

A questo punto il tycoon non può che sperare che la faglia aperta tra i rivali gli renda più facile mantenere la maggiornza a Capitol Hill dove il Gop, peraltro, detiene margini piuttosto risicati. Le elezioni di metà mandato del 2026 sono, politicamente parlando, già dietro l'angolo e il 47esimo presidente, per realizzare la sua agenda Maga, non può permettersi di perdere il controllo di Camera e Senato.