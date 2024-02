La mossa di Putin dopo la morte di Navalny: "Promosso il vicedirettore del carcere"

Nuova accusa contro il presidente russo, Vladimir Putin, dopo la morte in carcere del noto dissidente e blogger, Alexei Navalny. Il leader del Cremlino, secondo i collaboratori di Navalny, avrebbe promosso un alto funzionario carcerario alcuni giorni dopo la morte del blogger. Il vice capo dell'autorità carceraria, Valery Boyarinev, sarebbe stato infatti promosso colonnello generale del Ministero degli Affari Interni. Il direttore della Fondazione anticorruzione, fondata da Navalny, ha scritto sul suo canale Telegram che Boyarinev è personalmente responsabile delle torture subite da Navalny in carcere. " Questa deve essere intesa come un'aperta ricompensa di Putin per le torture ", ha detto Ivan Zhdanov a proposito della promozione di Boyarinev. La promozione di quest'ultimo è stata resa nella giornata di lunedì 19 febbraio, quando il decreto presidenziale del Cremlino è stato pubblicato online. Oltre a Boyarinev, altri tre ufficiali delle forze dell'ordine sono stati promossi al grado di generale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha negato qualsiasi legame tra la morte di Navalny e le promozioni, definendole una normale procedura di routine.

"Ridatemi il corpo di mio figlio"

Nel frattempo, Lyudmila Navalnaya, la madre del blogger e dissidente morto per cause da accertare all'età di 47 anni presso la colonia penale artica della regione autonoma di Yamalo-Nenets, in Siberia, ha lanciato un appello al presidente Vladimir Putin affinché intervenga e le consegni il corpo del figlio per poterlo seppellire con dignità. Da sabato scorso, infatti, Lyudmila Navalnaya ha chiesto di poter vedere il corpo del figlio: autorizzazione che, ad oggi, le è stata negata. " Per il quinto giorno non sono riuscita a vederlo. Non hanno voluto ridarmi il suo corpo. E non mi dicono nemmeno dove si trova ", ha detto una Navalnaya in un video girato al di fuori dalla colonia penale Kharp, a circa 1.900 chilometri a nord-est di Mosca. " Mi rivolgo a lei, presidente Putin. La risoluzione di questa vicenda dipende solo da lei. Mi permetta di vedere finalmente mio figlio. Chiedo che il corpo di Alexei venga rilasciato immediatamente, in modo da poterlo seppellire come un essere umano ", ha detto nel video, che è stato pubblicato sui social media dal team di Navalny.

Le autorità russe hanno dichiarato che la causa della morte di Navalny è ancora sconosciuta, mentre prosegue l'inchiesta preliminare delle stesse autorità. Lyudmila Navalnaya e gli avvocati del figlio si sono recati presso l'obitorio della colonia penale dove si pensa che il corpo dell'oppositore sia custodito, ma senza ottenere alcun risultato.

L'accusa della moglie al leader russo: indagato anche il fratello