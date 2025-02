L'annuncio che spiazza tutti: "Da oggi è chiuso". Cosa ha detto Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump continua a fare politica a colpi di messaggi sui social. ''Il nostro confine meridionale è chiuso'', ha scritto sul suo Truth Social. Com'è noto il presidente Usa ha fatto della lotta senza quartiere all'immigrazione illegale (specie dal Messico, ma non solo) uno dei punti fermi della propria campagna elettorale. E una volta insediatosi alla Casa Bianca vuole far vedere che la musica è cambiata e che lui mantiene gli impregni presi, costi quel che costi.

Il messaggio arriva poche ore dopo la cacciata del direttore ad interim dell'autorità americana per l'immigrazione (Immigration and Customs Enforcement), accusato di essere la causa delle espulsioni troppo lente. In precedenza due alti funzionari dell'agenzia erano stati allontanati a inizio febbraio. La Casa Bianca ha intenzione di mostrare il pugno di ferro su questo nodo centrale del programma, al contempo ampliando l'organico che deve occuparsi di immigrazione. Trump giudica pessimi i risultatio raggiunti sino ad ora, e lo stesso pensa Tom Homan, soprannominato lo "zar del confine", chiamato a guidare il piano espulsioni promesso dal tycoon.

Intanto, mentre il presidente ha rimosso anche il capo di Stato maggiore congiunto delle forze armate, prosegue il braccio di ferro tra l'esecutivo e la giustizia. La Corte suprema ha stabilito che il capo dell'Office of Special Counsel, l'agenzia federale che protegge i dipendenti del governo, può restare al proprio posto nonostante il tentativo del presidente di rimuoverlo. Hampton Dellinger potrà continuare il suo lavoro almeno fino al 26 febbraio, giorno in cui è prevista un'udienza in tribunale.

Trump non molla la presa e rintuzza tutti i propri collaboratori, compreso Elon Musk.

Ecco cos'ha detto di lui: "Elon sta facendo un ottimo lavoro, ma", ha scritto il presidente su Truth. E ancora: "Ricorda, abbiamo un paese da salvare, da rendere più grande che mai. Maga!". Vedremo come risponderà Musk (e se in qualche modo rilancerà).