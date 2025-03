"La Siria ha un nuovo governo". L'annuncio del presidente Al-Sharaa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa ha ufficialmente annunciato la formazione del nuovo governo. "Non permetteremo alla corruzione di infiltrarsi nelle nostre istituzioni", ha detto il presidente siriano, sottolineando che la priorità ora sarà la lotta alla corruzione e che il Paese sta affrontando grandi sfide che richiedono unità e coesione. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Sana, i ministri degli Esteri e della Difesa sono stati confermati al loro posto. Da quando l'8 dicembre l'ex presidente Bashar al-Assad è stato detronizzato dai ribelli islamisti, la gestione quotidiana degli affari in Siria è affidata a un team ministeriale.

Il Paese sta concludendo il Ramadan in mezzo a numerose tensioni e timori di attacchi: non più tardi di ieri, l'ambasciata degli Stati Uniti in Siria ha avvertito i suoi cittadini del rischio crescente di attacchi in occasione del Eid al-Fitr, la festività che segna la fine del Ramadan. "Il Dipartimento di Stato mette in guardia i cittadini americani circa l'elevato rischio di attacchi durante la festività dell'Eid al-Fitr, che potrebbero colpire ambasciate siriane, organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche a Damasco", si legge in una dichiarazione pubblicata venerdì sera sul sito web dell'ambasciata. "I metodi di attacco potrebbero includere aggressioni, assalti di uomini armati o l'uso di ordigni esplosivi", si legge nella dichiarazione.

Alcuni giorni fa, Washington ha consegnato alla Siria un elenco di condizioni che vorrebbero che Damasco rispettasse in cambio di una parziale revoca delle sanzioni, tra cui la garanzia che gli stranieri non ricoprano ruoli di governo di alto livello. Secondo le fonti a conoscenza della richiesta, secondo Al Jazeera, il vicesegretario aggiunto statunitense per il Levante e la Siria, Natasha Franceschi, ha consegnato l'elenco delle richieste al ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shibani durante un incontro di persona a margine di una conferenza dei donatori sulla Siria tenutasi a Bruxelles il 18 marzo.

Tra le condizioni poste dagli Stati Uniti vi sono la distruzione da parte della Siria di tutti i depositi di armi chimiche rimasti e la cooperazione nella "lotta al terrorismo", hanno affermato due funzionari statunitensi, una fonte siriana ed entrambe le fonti a Washington.

Un'altra richiesta, hanno affermato i funzionari statunitensi e una delle fonti a Washington, è stata quella di garantire che inon ricoprano ruoli di alto livello nella struttura di governo della Siria. La Siria ha già nominato alcuni ex ribelli stranieri, tra cui uiguri, un giordano e un turco, al suo ministero della Difesa, una mossa che ha allarmato i governi occidentali.