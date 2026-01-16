L'annuncio di Trump: "Formato il Consiglio di pace per Gaza"

“È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. I membri del Consiglio saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth.

Gli inviti a partecipare al Board of Peace per Gaza sono stato inviati due giorni e Trump ha selezionato personalmente chi ne farà parte. I nomi potrebbero essere annunciati dal tycoon al Forum economico di Davos la prossima settimana. Del consiglio di 12 membri, la cui formazione rientra nella fase due del piano eleborato dal presidente americano, dovrebbero far parte i principali leader europei, tra i quali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per il Wall Street Journal a tenere i rapporti tra il Board e il comitato tecnico di 15 palestinesi incaricato di gestire gli affari correnti a Gaza sarà Nickolay Mladenov, ex inviato Onu per la pace in Medio Oriente ed ex ministro degli Esteri bulgaro. Ma secondo il Financial Times gli Stati Uniti vogliono anche l'istituzione di un comitato esecutivo del "consiglio", di cui faranno parte Steve Witkoff e Jared Kushner.