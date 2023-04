Lindner come Macron: mostra l'orologio di lusso in diretta tv. Scoppia la polemica

Lindner come Macron. Stanno facendo discutere, in Germania, le immagini del ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, mentre prende dalla tasca dei pantaloni un orologio costosissimo che si era sfilato prima di andare in onda durante un dibattito sulla Zdf con il verde Omid Nouripour e il socialdemocratico Lars Klingbeil, entrambi colleghi ed esponenti della coalizione di governo. Un gesto che ha ricordato da vicino quella che ha visto protagonista, nelle scorse settimane, il presidente francese Emmanuel Macron durante un'intervista all'Eliseo, in diretta nazionale. Nei giorni scorsi, l'esecutivo formato da Spd, Verdi e Liberali ha annunciato, dopo giorni di tensioni e liti, di aver trovato un accordo in grado di far proseguire il lavoro del governo. La coalizione, come riferito dall'Ansa, ha deciso di aumentare il pedaggio autostradale, una misura che servirà successivamente a investire e rafforzare la rete ferroviaria. Archiviate le richieste del vicecancelliere verde Robert Habeck, che chiedeva altresì di vietare i termosifoni a petrolio e a gas in maniera graduale.

Il video scatena il web

Su Twitter, il video di Lindner che estrae dalla tasca dei pantaloni l'orologio di lusso e se lo infila è diventato presto "virale", scatenando le critiche e i commenti negativi all'indirizzo del ministro delle finanze del governo Scholz. Di recente Lindner è stato molto criticato, soprattutto dall'elettorato di sinistra per aver respinto la richiesta dei Verdi di introdurre un assegno di base per i bambini. " Molto è già stato fatto per le famiglie con bambini ", ha detto Lindner al Bild am Sonntag. Di più è " sempre desiderabile, ma non sempre possibile ". " Gli assegni familiari sono stati aumentati a 250 euro, più di quanto non fosse dal 1996 ", ha affermato Lindner. Dietmar Bartsch, co-presidente della Linke, lo ha duramente attaccato: " La freddezza del ministro delle finanze nei confronti dei bambini poveri fa paura ", ha detto Bartsch. La povertà infantile è attualmente più alta che mai in Germania. " Non è un governo a misura di famiglia " ha poi aggiunto.

La richiesta del ministro sulle banche tedesche

Nelle ultime ore la Germania, per volontà proprio del già citato ministro delle Finanze, ha chiesto di tener fuori dalla riforma sulla gestione delle crisi e dei depositi e di non aumentarne i requisiti di capitale o di liquidità le reti bancarie con uno schema di protezione istituzionale, come nel caso delle casse di risparmio e delle banche di credito cooperativo tedesche, la grandissima maggioranza delle banche in Germania (ad esclusione di Deutsche Bank e Commerzbank). A riferirlo è l'Ansa, che riporta come Lindner abbia scritto una lettera diretta alla Commissione europea e all'Eurogruppo chiedendo di rispettare l'accordo siglato nella riunione dei ministri delle Finanze l'Eurogruppo a giugno 2022. Ha inoltre espressamente chiesto un "carve out", ossia uno "scorporo" di questo gruppo di istituti dalla riforma.