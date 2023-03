"Se lo sfila di nascosto...": il gesto di Macron che indigna la Francia

Predica pazienza al popolo francese, parlando di sacrifici, ma lo fa mentre indossa un orologio di grande pregio che tuttavia sceglie di sfilarsi dal polso, forse proprio per la delicatezza dei temi affrontati: è ancora bufera sul presidente Emmanuel Macron, già alle strette in Francia a causa dell'ondata di proteste derivanti dalle contestatissime riforme economiche recentemente varate.

Il video della "magica" scomparsa dell'orologio ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando al contempo ironia e rabbia da parte di coloro che hanno commentato in rete l'episodio. Finito nel mirino per la riforma delle pensioni, approvata la scorsa settimana peraltro senza alcuna votazione in parlamento, Macron ha scelto di diventare protagonista di una diretta dall'Eliseo con l'obiettivo di persuadere i cittadini della bontà delle sue azioni. L'ennesimo sforzo del presidente francese, dato che i precedenti tentativi, viste le rimostranze esplose in tutto il Paese, non sono proprio andati a buon fine.

Nelle immagini, divenute subito virali, il più che nervoso presidente replica alle domande di due giornalisti: nella concitazione del momento, il polso su cui indossa il prezioso orologio sbatte sul tavolo, producendo un chiaro rumore. Macron si affretta dunque a portare le mani sotto il tavolo, mentre continua a parlare. Aldilà dell'inquadratura delle telecamere, dopo aver armeggiato per qualche istante, riesce a sfilarsi dal polso l'orologio, che in effetti risulta "magicamente" sparito quando le mani tornano nuovamente sopra il tavolo. Un dettaglio evidente che non è sfuggito alla rete.

" Al momento di parlare dei lavoratori che non superano il salario minimo garantito, che ‘non hanno mai guadagnato così tanto potere d'acquisto', si toglie discretamente il suo grazioso orologio di lusso, sotto il tavolo" , ha commentato su Twitter il deputato di La France Insoumise Clémence Guetté, "quest'uomo è una farsa" . Un pezzo del valore, secondo alcuni, di ben 80mila euro. Il tweet è diventato virale in breve, scatenando un'ondata di ulteriori reazioni indignate nei confronti del presidente.

L'Eliseo è corso subito ai ripari, con l'obiettivo di non esacerbare ulteriormente gli animi dei cittadini in una fase già di per sé a dir poco delicata. "Contrariamente a quanto affermato sui social network, il presidente non ha tolto l'orologio per nasconderlo, ma perché l'aveva appena battuto con forza contro il tavolo" . Galeotto sarebbe quindi stato l'urto, almeno secondo fonti vicine a Macron alla radio France Info. Non solo, dato che, sempre secondo l'Eliseo, il valore del pezzo sarebbe più basso rispetto alla cifra stimata sul web. Si tratterebbe non di un orologio di lusso ma "semplicemente" di un BRV192 di Bell & Ross personalizzato con le insegne della Presidenza della Repubblica, in commercio per circa duemila euro: "Lo indossa tutti i giorni da oltre un anno e mezzo".