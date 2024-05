Londra tira dritto sui migranti in Ruanda: ecco quando può partire il primo volo

Londra va avanti con il suo piano Ruanda. Il primo aereo con migranti approdati in Gran Bretagna verso il Paese africano potrebbe decollare già a giugno, per la precisione dal 24 giugno. "Nella sua conferenza stampa del 22 aprile, il Premier aveva detto che i primi aerei sarebbero stati organizzati entro 10-12 settimane" , si legge sul Guardian, che riporta l'ordinanza di un tribunale. I giudici hanno evidenziato di essere stati informati che quella del 24 giugno è la prima data utile per la prima deportazione e la decisione sulla data precisa sarà presa sulla base di considerazioni operative nelle prossime settimane.

Misura bandiera nelle politiche di gestione dell'immigrazione del governo di Rishi Sunak, il piano Ruanda è stato al centro del dibattito politico-giudiziario negli ultimi mesi. Il documento del tribunale londinese rappresenta una novità degna di nota: Whitehall aveva preferito mantenere il massimo riserbo per evitare diatribe legali o scontri con gli attivisti. La data del 24 giugno è emersa nel procedimento che vede coinvolto il sindacato FDA, intervenuto per contestare il piano Ruanda: secondo i sindacalisti, è illegale imporre ai dipendenti pubblici di ignorare le ingiunzioni della Corte europea dei diritti umani e quindi di violare il diritto internazionale.

Il piano Ruanda è diventato legge a fine aprile. Sunak aveva profetizzato la partenza del primo aereo a luglio. "Questo non è solo un passo avanti, bensì una svolta fondamentale sulla questione dell'immigrazione" , la soddisfazione del premier: "Nel giro di dieci-dodici settimane cominceranno a partire gli aerei per il Ruanda. Sarà un deterrente contro l’immigrazione illegale, proteggendo vulnerabili migranti dal compiere un viaggio pericoloso e colpendo le gang criminali che li sfruttano" . Il progetto era stato bloccato nel 2023 prima da una sentenza della Corte europea dei diritti umani e poi dalla Corte Suprema britannica. Ottenute le concessioni della camera alta, è diventata legge, anche se non sono esclusi ulteriori ricorsi giudiziari.

Nel 2024 più di 9 mila migranti sono arrivati nel Regno Unito dopo aver attraversato la Manica a bordo di piccole imbarcazioni. Si tratta di un aumento del 35 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando erano stati registrati 6.691 attraversamenti, e di un aumento del 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (7.

801).