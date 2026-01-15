Machado: "Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump"

Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo 'impegno "nella difesa della libertà in Venezuela". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News. "L'impegno" del tycoon "nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela", ha detto.

Non solo: "Duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolívar una medaglia con il volto di George Washington. Bolivar conservò quella medaglia per il resto della sua vita", ha detto Maria Corina Machado dicendo di aver raccontato questa storia a Donald Trump consegnandogli il premio Nobel per la pace. "Duecento anni dopo, il popolo di Bolivar restituisce all'erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del Premio Nobel per la Pace, come riconoscimento per il suo impegno straordinario a favore della nostra libertà", ha aggiunto.

"Machado è una voce importante per molte persone in Venezuela". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a proposito dell'incontro tra Donald Trump e la leader dell'opposizione venezuelana.

Donald Trump ha fatto una "valutazione realistica" del sostegno popolare alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt rispondendo ad un reporter che ricordava come il presidente americano avesse minimizzato il supporto della premio Nobel nel suo paese. Leavitt non ha fornito un calendario aggiornato su quando potrebbero tenersi le elezioni nel paese sudamericano. (ANSA).