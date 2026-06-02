Mandelson choc: "Starmer allo sbando"

Feroci critiche al governo e interferenze su nomine e strategie politiche. Peter Mandelson fa vacillare il governo Starmer anche da dimesso. L'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, attualmente sotto inchiesta perché sospettato di aver condiviso con il finanziere pedofilo Epstein informazioni governative, continua a mettere a disagio il premier britannico che l'aveva nominato un anno fa per poi accorgersi di aver fatto un errore madornale. «Fatemi ambasciatore e non ve ne pentirete» è uno dei tanti messaggi che emergono dal secondo fascicolo diffuso ieri sul caso Mandelson. Più di 1.500 pagine, tre volumi, con email, lettere scritte a mano, stralci di conversazioni con segretari di Stato e ministri che rivelano quanto invece il primo ministro avrebbe dovuto pentirsi per quella nomina inappropriata. In questo secondo gruppo di documenti non viene toccata la controversa questione dei controlli di sicurezza sulla candidatura di Mandelson, ma viene alla luce un quadro chiaro del giudizio poco lusinghiero che l'ex ambasciatore aveva del capo di governo e delle sue strategie politiche. I suoi commenti sono sempre critici e velenosi come appare in alcuni messaggi che Mandelson si era scambiato con l'allora ministro per le relazioni intergovernative Pat McFadden. Secondo lui il governo era «assediato e allo sbando». «Non sanno lavorare come una squadra e nessuno di loro sa che cosa Keir pensi o voglia - scrive Mandelson - in realtà la maggioranza di loro pensa che Keir non sappia che cosa vuole». Giudizi assai poco lusinghieri su un primo ministro che, sempre secondo Mandelson, «manca di verve» , e su un esecutivo che va completamente rinnovato e che «necessita di avere degli scopi precisi e più fiducia per andare da qualche parte». In un altro scambio di messaggi Mandelson aveva accusato l'ex Primo Ministro Gordon Brown di aver tentato di danneggiare Starmer politicamente per favorire la sua vice di allora Angela Rayner. Aveva anche definito l'ex ministro alla Sanità Wes Streeting «isterico sulla questione di Gaza e in preda ad una crisi di mezza età». L'ex ambasciatore aveva critiche da fare anche sui cambiamenti alla tassazione sulle scuole private che in un breve scambio di messaggi con la leader della Camera dei Lord, la Baronessa Angela Smith, definì «poco saggia» come peraltro molte delle strategie adottate dall'esecutivo. Ma dai documenti si evince che Mandelson veniva interpellato anche su argomenti che non avevano nulla a che fare con il suo incarico. In un messaggio il Segretario di Stato Peter Kyle lo ringrazia per i consigli avuti relativi all'inserimento di «un linguaggio più positivo sull'intelligenza artificiale» nella sua relazione ad una conferenza sulla sicurezza internazionale di Monaco. Suggerimenti che Mandelson era in grado di dare in quanto in passato era stato consulente di hi tech per varie aziende.

Per quanto riguarda il suo incarico Mandelson aveva suggerito di ingraziarsi il vanesio Trump regalandogli una valigetta rossa che ricordasse quella del governo inglese , ma con la scritta «presidente degli Stati Uniti». Dai documenti mancano tutti i messaggi contenuti nel cellulare di Mandelson che lui si è rifiutato di consegnare.