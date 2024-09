Michel Barnier sceglie la sua rosa: la Francia ha finalmente un governo

Ascolta ora 00:00 00:00

La Francia ha finalmente una rosa governativa. Più di due settimane dopo il suo arrivo a Matignon, il 5 settembre, il primo ministro Michel Barnier aveva inviato venerdì sera un elenco definitivo di nomi al presidente Emmanuel Macron. Oggi, poi, l'arrivo delle nomine. Il nuovo governo di 38 membri comprende principalmente ministri dell'alleanza centrista di Macron e del partito conservatore dei Repubblicani: il primo Consiglio dei Ministri si terrà lunedì alle 15.00.

La rosa di Barnier

Il segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler ha annunciato i nomi dei ministri che comporranno la nuova compagine di governo. Alla Difesa è stato confermato Sébastien Lecornu: è stato determinante nel rafforzare le capacità militari della Francia, anche modernizzando i sistemi di difesa e gestendo gli aiuti militari all'Ucraina. La sua leadership nel settore sarà cruciale rispetto alla posizione della Francia nella Nato e delle crescenti tensioni geopolitiche per le guerre in Ucraina e nel Medioriente.

Agli Esteri è stato nominato Jean-Noël Barrot, già Ministro delegato per l'Europa nel governo Attal dal febbraio 2024, è quindi promosso Ministro di Stato, alla guida del Quai d'Orsay. Ha maturato una vasta esperienza nella gestione di complesse questioni internazionali, in particolare all'interno dell'Ue. Resta unico il ministero dell'Economia e delle Finanze con a capo Antoine Armand: figura emergente della politica francese, incaricato di guidare le politiche fiscali della Francia e di gestire il prossimo bilancio 2025 tra le pressioni di Bruxelles per affrontare il crescente debito del Paese.

Alla Giustizia è stato scelto Didier Migaud, mentre all'Interno Bruno Retailleau: nuovo ministro dell'Interno è un convinto conservatore che ora si occuperà di questioni critiche come la sicurezza nazionale e l'immigrazione. Capo strategico del potente gruppo Les Républicains al Senato dal 2014, ha una linea ferma su immigrazione, sicurezza e rispetto della laicità, e non ha mai smesso di denunciare “il lassismo” su questi temi gestiti da questo ministero. Conservatore dichiarato, si è anche opposto al matrimonio per tutti e al disegno di legge sul fine vita voluto da Macron.

I nuovi ingressi nel governo Barnier

Tra i nuovi ingressi ci sono Agnès Pannier-Runacher alla Transizione ecologica: membro dell’ala sinistra del campo presidenziale e pilastro tecnico dei governi macroniani, è ancora affidata a questioni spinose questioni legate alla crisi climatica. Questo alto funzionario, eletto deputato per la prima volta in luglio ad Arras, non siederà quindi nell'Assemblea nazionale; Geneviève Darrieussecq è stata destinata alla Salute, Paul Christophe alla Parità, Patrick Hetzel all'Istruzione superiore e ricerca, e Astrid Panosyan-Bouvet a Lavoro e Occupazione.

La deputata Valérie Létard è invece nominata ministro dell'edilizia abitativa e del rinnovamento urbano: questa figura centrista saldamente radicata nel Nord succede a Guillaume Kasbarian in questo portafoglio, spesso descritto come una “bomba sociale”. Come portavoce del governo è stata scelta la 33enne macronista Maud Bregron.

Le reazioni del Fronte Popolare e di Rn

Durissime le reazioni dai poli estremi del panorama politico nazionale. Mentre il leader della France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha invitato a “sbarazzarsi il più presto possibile” del governo Barnier; anche il resto del Nuovo Fronte Popolare ha condannato la composizione di questo nuovo governo. Il leader del Partito Comunista, Fabien Roussel, ha scritto in particolare di X : “Questo non è un nuovo governo. È un rimpasto. Questa non è convivenza. È una collaborazione. Presto, voltiamo pagina." Il suo omologo alla guida del Partito socialista, Olivier Faure, dal canto suo ha criticato “un governo reazionario come braccio d'onore della democrazia”.

Anche la destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella castiga il nuovo esecutivo. Poco dopo l’annuncio della nuova squadra di governo, il presidente del Rassemblement National ha stimato che quest’ultima “firma il ritorno del macronismo” e “non ha futuro” , mentre il suo partito ha il potere dell’Assemblea di censurare questa squadra. “Questo “nuovo” governo segnala il ritorno del macronismo attraverso una porta di servizio.