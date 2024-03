Kategate, scandalo senza fine: "Modificata una seconda foto della famiglia reale"

Non può piovere per sempre, dicono, ma a Londra, a giudicare dalle continue rivelazioni sullo scandalo del Kategate, la fine del diluvio appare ancora lontana. Infatti, mentre nelle ultime ore la principessa Kate è comparsa a sua insaputa in un video che la ritrae allegra e in splendida forma accanto al marito, il Daily Telegraph ha pubblicato una vecchia fotografia della famiglia reale ed una nuova incredibile accusa di ritocchi.

Uno scatto dal passato

La foto in questione, che ritrae la regina Elisabetta II attorniata dai suoi nipoti e bisnipoti, sarebbe stata scattata da Kate nel castello scozzese di Balmoral nell’agosto del 2022 e rilasciata da Buckingham Palace nell’aprile dello scorso anno in occasione di quello che sarebbe stato il novantasettesimo compleanno dell'amata sovrana. Un portavoce della celebre agenzia Getty Images sostiene che anche questo secondo scatto sarebbe stato “ digitalmente modificato all’origine ”.

Ombre scure intorno ad un orecchio del principino Luis e del colletto della camicia dell’erede al trono George. Segni di alterazioni sulla gonna della regina e sui capelli di una delle nipoti. Le prove dei ritocchi, fanno sapere da Getty, sono emerse in seguito ad una più accurata analisi dello scatto del 2022, all’indomani del ritiro dell'altro ritratto di famiglia diffuso dalla moglie del principe William in occasione della festa della mamma nel Regno Unito.

Pochi giorni fa il direttore globale del servizio news dell’Agence France-Press, commentando i risvolti del Kategate, aveva paragonato la credibilità di Kensington Palace a quella della Corea del Nord e dell’Iran precisando di non ritenere più affidabile i principi di Galles. La scoperta di una seconda foto modificata e l’aggiunta allo scatto incriminato di una “nota di avvertimento” da parte di Getty, starebbe portando adesso diverse agenzie e siti di informazione, inclusa l’americana Cnn, a riesaminare le fotografie ricevute in passato dalla casa reale inglese. Non si esclude quindi che nelle prossime ore non possano emergere altri scatti alterati.

Il piano segreto della principessa

Intanto, la giovane coppia sarebbe già al lavoro per preparare il ritorno in pubblico della futura regina. Ne dà conto il Mirror anticipando alcuni dettagli del piano top secret volto a mettere la parola fine alla lunga assenza della ex commoner, sino a pochi mesi fa tra gli elementi più attivi della royal family.

Kate e William avrebbero chiesto consiglio ai loro addetti alla comunicazione e ai loro più fidati assistenti. Particolarmente preziosi sarebbero due ex collaboratori dei reali esperti di public relation che starebbero contribuendo a predisporre un calendario di eventi a cui dovrebbe partecipare la principessa. Una fonte del quotidiano britannico sostiene che tutte le persone coinvolte nel piano stanno lavorando senza sosta consapevoli dell’” immensa pressione ” suscitata dalla vicenda e dell’attenzione mondiale che verrà riservata al ritorno di Kate. Tra gli scenari presi in considerazione ci sarebbe anche quello della registrazione di un’intervista o di un podcast per parlare della malattia e del lungo periodo di riposo.

Ad ogni modo, al momento non sarebbe stata stabilita una data precisa per il “rientro in servizio” della principessa. Sebbene ci si attenda che la moglie di William torni a rappresentare “la Ditta” dopo il periodo pasquale, alcune voci non escludono comunque che Kate possa prendere parte proprio alla tradizionale messa di Pasqua.