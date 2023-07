"Stai bene?". Paura per Mitch McConnell: resta immobile davanti ai giornalisti

Attimi di paura, negli Stati Uniti, per la salute del senatore e leader repubblicano Mitch McConnell. Durante una conferenza stampa tenutasi al Campidoglio nella giornata di mercoledì 26 luglio, il leader del Gop al Senato si è bloccato davanti alle telecamere per circa 20 secondi. Colleghi e collaboratori hanno atteso qualche momento prima di intervenire, prendendo sottobraccio il senatore e allontanandolo dai microfoni. " Stai bene, Mitch? ", ha chiesto la presidente del Comitato politico repubblicano del Senato Joni Ernst (Iowa), mettendogli una mano sul braccio: il senatore, tuttavia, sembrava del tutto incapace di parlare e di riuscire a esprimersi. A quel punto il presidente della Conferenza repubblicana del Senato John Barrasso, che è un medico, ha allontanato McConnell dal luogo della conferenza stampa. " Torniamo nel tuo ufficio ", ha suggerito Barrasso davanti ai cronisti che hanno osservato la scena.

Dubbi sul futuro dell'anziano leader Gop

Dopo una breve pausa, McConnell è tornato davanti ai giornalisti per rispondere alle domande. Su cosa gli sia usccesso, l'anziano leader ha spiegato di " stare bene " e di essere in grado di continuare il suo lavoro di leader del partito al Senato. L'episodio, tuttavia, ha spinto i membri del staff a suggerire a McConnell di riposare e solleva nuovi interrogativi sul futuro dell'anziano leader repubblicano. Come ricorda il New York Times, Mitch McConnell, senatore del Kentucky diventato il leader della camera alta più longevo della storia, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute nell'ultimo periodo, in particolar modo da quando è caduto in un hotel a Washington a marzo durante uan raccolta fondi, rimediando una commozione cerebrale e un ricovero in ospedale. Da quel giorno ha avuto anche grossi problemi all'udito.

Le sue condizioni precarie lo hanno allontanano dal lavoro per un po', evitando di condurre, nei mesi scorsi, i negoziati serrati tra la Casa Bianca e i repubblicani del Congresso sull'accordo ha evitato il default. Inoltre, sempre secondo il Nyt, parla meno frequentemente al pranzo del partito settimanale che si svolge a porte chiuse in Campidoglio, secondo i partecipanti.

" La massima leadership del governo degli Stati Uniti - commenta il giornalista Glenn Greenwald - è estremamente anziana, rimangono in giro per sempre, aggrappandosi al potere il più saldamente possibile, pietrificati all'idea di rinunciarvi, e quindi abbiamo scene sempre più sconvolgenti come questa. I migliori auguri alla salute del senatore McConnell, ma questa è gerontocrazia" .

Mitch McConnell inexplicably freezes during press conference, is quickly escorted away

pic.twitter.com/w4jnw8NtdU — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) July 26, 2023

Le possibili cause