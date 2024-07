Il monito di Erdogan sulle Olimpiadi: "Immoralità anti-cristiane". E annuncia: "Chiamerò il Papa"

Ascolta ora 00:00 00:00

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 continua a far discutere. Con il passare delle ore, nonostante i tentativi di gettare acqua sul fuoco, le polemiche tengono banco e ormai la questione è diventata anche politica. Non è un semplice caso mediatico, e l'intervento a gamba tesa di Recep Tayyip Erdogan ne è la dimostrazione. A cui si aggiunge la sua intenzione di un colloquio con il Santo Padre. Il presidente turco, intervenuto nel corso di una riunione del suo partito Akp, ha condannato la " immoralità " dell'evento che ha dato l'inizio ai Giochi e che fin da subito ha scatenato la bufera: in molti hanno denunciato quelli che sono stati bollati come veri e propri insulti alle figure sacre della religione, tra cui Gesù.

Erdogan ha sostenuto che le Olimpiadi sono state usate " come uno strumento di perversione che corrompe la natura umana ". Dal suo punto di vista la cerimonia di apertura è stata cavalcata da chi ha provato a " distruggere la famiglia e minacciare la sicurezza e la sopravvivenza delle nostre generazioni ". Quella di Parigi è stata definita una scena " infamante " che ha offeso non solo il mondo cattolico e quello cristiano " ma anche noi " e ha generato indignazione. A suo giudizio l'immoralità andata in onda in occasione del via dei Giochi è l'ennesima dimostrazione lampante della " portata della minaccia che affrontiamo ".

Il fatto che chi porta avanti la " perversione Lgbt " come una libertà allo stesso tempo non può tollerare che gli atleti indossino il velo, ha aggiunto il presidente della Turchia, " rivela l'idea di libertà nelle loro menti ". Dunque, alla luce di tutto ciò, ha fatto sapere di voler contattare direttamente Papa Francesco per affrontare la questione: Erdogan chiamerà Sua Santità " il prima possibile " per condividere con lui " l'immoralità commessa contro il mondo cristiano e contro tutti i cristiani ".

" L'evento che avrebbe dovuto unire le persone è stato aperto con ostilità verso i valori che rendono umane le persone. La lobby Lgbt ha conquistato l'Occidente ", sono le parole che il sito Independent Turkce ha attribuito a Erdogan.

rendere gli esseri umani, che sono creature onorevoli, inferiori anche agli animali

Secondo cui - viene aggiunto su Rudaw - il progetto che si sta realizzando a Parigi si pone come obiettivo quello di "". Non solo Erdogan: anche, Guida suprema dell'Iran, ha contestato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.