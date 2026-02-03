Morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais

Saif al-Islam Gheddafi, figlio del leader libico che ha governato il Paese fino al 2011, è stato ucciso vicino a Zintan, a sud. A scrive Lybian Observer. Media considerati vicini a Saif ne confermano la morte in scontri, senza precisare altro. Un'altra conferma è arrivata anche dal suo consigliere politico Abdullah Othman Andurrahim, ponendo fine ad anni di speculazioni sul suo destino dopo la caduta e la morte del rais nel febbraio 2011.

In un post pubblicato sui social Andurrahim ha confermato la morte di Saif al-Islam, dopo ore di indiscrezioni circolate in Libia secondo cui Saif sarebbe stato ucciso durante scontri armati nei pressi di al-Hamada. Al Arabiya citando una fonte vicina alla famiglia ha scritto che gli autori dell'attentato, in 4, lo avrebbero ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione e sarebbero fuggiti rapidamente dalla scena subito dopo il raid. Secondo la stessa fonte, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all'ex regime di Gheddafi sono poi proseguiti per diverse ore nel pomeriggio.

Saif era considerato una delle figure politiche più

influenti in Libia dopo il collasso del regime del 2011 ma anche tra le più divisive del Paese. Considerato il possibile successore del padre, era ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.