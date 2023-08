Cortocircuito dem a New York, la governatrice attacca Biden sui migranti: "Colpa del governo"

Prosegue lo scontro all'interno dei democratici sul tema dell'emergenza migratoria in corso a New York. Ora è la governatrice di New York Kathy Hochul a scagliarsi contro l'amministrazione Biden, sottolineando che questa crisi " è scoppiata per colpa del governo federale e deve essere risolta dal governo federale ". L'attacco diretto della governatrice, sottolinea Politico, mette in evidenza il divario sempre più ampio tra i democratici poiché l’afflusso di migranti non mostra segni di diminuzione, e sta mettendo a dura prova i servizi della Grande Mela con possibili ripercussioni per il partito in vista delle elezioni del 2024.

Hochul sta facendo pubblicamente pressione sull’amministrazione Biden affinché fornisca maggiore assistenza finanziaria alla città di New York e ha inoltre ribadito la richiesta di ottenere un processo accelerato per ottenere i permessi di lavoro e far così lavorare migliaia di migranti in regola: un appello che lei e il sindaco di New York Eric Adams hanno ripetutamente indirizzato al presidente Biden ma che finora è rimasto inascoltato.

Il messaggio della governatrice dem: polemica con Biden

Per me, ha spiegato la governatrice democratica, " la risposta a queste due crisi – una crisi umanitaria e una crisi della nostra forza lavoro – è così cristallina e di buon senso. Fategli ottenere le autorizzazioni al lavoro; lasciateli lavorare, legalmente, ma lasciamoli lavorare" , ha detto Hochul. La governatrice ha inoltre chiesto al governo Usa di identificare i terreni e i siti di proprietà federale da utilizzare come rifugi temporanei per i richiedenti asilo. Altra richiesta: il rimborso per l'impiego di 1.900 membri della Guardia Nazionale di New York che hanno fornito supporto logistico e operativo per dare rifugio ai migranti in tutto lo Stato. In una dichiarazione, il portavoce della Casa Bianca Angelo Fernández Hernández ha affermato che l'amministrazione Biden sta lavorando con New York per risolvere la crisi migratoria. " Continueremo a collaborare con le comunità di tutto il Paese per garantire che possano ricevere il sostegno di cui hanno bisogno. Solo il Congresso può fornire finanziamenti aggiuntivi per questi sforzi, che questa amministrazione ha già richiesto, e solo il Congresso può riparare il sistema di immigrazione ormai fallito" , ha ribadito Fernández Hernández, scaricando la patata bollente sul Congresso.

Prosegue lo scontro tra i democratici