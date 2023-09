Niente pensione: Nancy Pelosi si ricandida al Congresso

Dopo mesi di speculazioni sul suo futuro politico, Nancy Pelosi ha definitivamente messo da parte l'ipotesi pensione. L'ex speaker - la prima donna nella storia degli Stati Uniti - ha annunciato la sua candidatura al Congresso, dove i democratici puntano a riconquistare la maggioranza nel 2024. L'annuncio è avvenuto durante un evento nell'area di San Francisco che ha rappresentato per oltre 35 anni. Per decenni leader della Camera del mondo dem, l'83enne ha spiegato in un tweet: "Ora più che mai la nostra San Francisco deve far avanzare i suoi valori. Il nostro Paese ha bisogno che l'America mostri al mondo che la sua bandiera continua a sventolare nel segno della libertà e della giustizia per tutti. Per questo mi ricandido e chiedo il vostro voto" .

In seguito alle dimissioni arrivate nel 2022 - quando i democratici persero la maggioranza alla Camera - si sono moltiplicate le voci su un futuro lontano dalla politica. Settimo membro più anziano del Congresso, la Pelosi ha maturato la decisione nella convinzione che la rielelezione di Joe Biden sia la priorità per il Paese, così come la nomina del deputato democratico Hakeem Jeffries a prossimo speaker della Camera. Diversi addetti ai lavori sono rimasti sorpresi dalla sua scelta, rimarcando che è raro vedere un ex relatore lottare per la sua permanenza nel Congresso.

Ancora molto popolare nel mondo dem, la Pelosi punta a contribuire al successo di Biden e soprattutto alla sconfitta del suo storico nemico Donald Trump. Ma la scelta dell'ex speaker di continuare la sua quasi quarantennale carriera alla Camera arriva in un momento in cui il dibattito sulla gerontocrazia della politica a stelle e strisce è più infuocato che mai. Non mancano infatti le polemiche sullo stato di salute dei principali funzionari pubblici del Paese, dal presidente Biden (80 anni) al leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell. Quest'ultimo è rimasto immobile davanti alle telecamere senza proferire parola per la seconda volta nel giro di un mese. La Pelosi è riuscita a sottrarsi dalle discussioni perchè molti commentatori hanno interpretato le sue dimissioni come una sorta di passo indietro, di retrocessione.

Prima donna speaker degli Stati Uniti nel 2007, Pelosi perse il posto nel 2011 a causa della vittoria dei repubblicani nelle prime elezioni di midterm di Barack Obama nel 2010. Dopo otto anni da leader della minoranza alla Camera, riconquistò il posto da speaker nel 2019, interpretando un ruolo da protagonista nel "guidare" i due impeachment di Donald Trump.