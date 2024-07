"In Russia anche senza mandato Ue". Orban continua il braccio di ferro con Bruxelles

Ascolta ora 00:00 00:00

Viktor Orbàn rincara la dose sulla guerra in Ucraina. In un intervento pubblicato su X, il premier ungherese ha ribadito che "Non possiamo ottenere la pace stando comodamente seduti in poltrona a Bruxelles. Anche se la presidenza di turno dell'Ue non ha il mandato di negoziare per conto dell'Ue, non possiamo sederci e aspettare che la guerra finisca miracolosamente. Serviremo come strumento importante per compiere i primi passi verso la pace. Questo è lo scopo della nostra missione di pace".

Il video arriva in risposta al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che ieri aveva sottolineato via social che la presidenza di turno dell'Ue "non ha il mandato di interagire con la Russia per conto dell'Ue" e "nessuna discussione sull'Ucraina può aver luogo senza l'Ucraina".

You cannot make peace from a comfortable armchair in Brussels. Even if the rotating EU-Presidency has no mandate to negotiate on behalf of the EU, we cannot sit back and wait for the war to miraculously end. We will serve as an important tool in making the first steps towards… pic.twitter.com/5pqREmP8EN — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 5, 2024

Orbàn si rpesentetrà oggi al cospetto del presidente russo Vladimir Putin per replicare ciò che ha fatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ovvero proporre una mediazione che metta dine al conflitto in Ucraina. A Kiev Orban - che mantiene saldi i rapporti con Putin - aveva presentato a Zelensky una proposta di cessate il fuoco, volta a sospendere i combattimenti con la Russia. Subito dopo l'annuncio del viaggio era però giunto il secco 'stop' del presidente uscente del Consiglio europeo: "La presidenza di turno dell'Ue non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell'Ue. Il Consiglio europeo è chiaro: la Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull'Ucraina può aver luogo senza l'Ucraina". Il programma a Mosca prevede l'incontro con il presidente russo, un viaggio in cui sarà accompagnato dal ministro degli Esteri Peter Szijjarto.

Da Bruxelles si cerca di correre ai ripari, fornendo un errata corrige sull'iniziativa di Orbàn:la visita del primo ministro a Mosca "si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia". Lo precisa l'Alto Rappresentante Josep Borrell, in una nota. L'Ungheria, ricorda, "è ora lo Stato membro dell'Ue che esercita la presidenza di turno del Consiglio fino al 31 dicembre 2024. Ciò non comporta alcuna rappresentanza esterna dell'Unione, che spetta al presidente del Consiglio Europeo a livello di capi di Stato e di governo e all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a livello ministeriale". E continua: "Il primo ministro Orbán non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'Ue per visitare Mosca.

Borrel ha ribadito che la posizione dell'Ue sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina si riflette in molte conclusioni del Consiglio Europeo. Questa posizione esclude contatti ufficiali tra l'Ue e il presidente Putin. Il primo ministro ungherese non rappresenta quindi in alcun modo l'Ue. Inoltre, ha precisato come valga la pena ricordare che il presidente Putin è stato incriminato dalla Corte Penale Internazionale ed è stato emesso un mandato di arresto per il suo ruolo in relazione alla deportazione forzata di bambini dall'Ucraina alla Russia.

Contro l'iniziativa del premier ungherese insorgono numerosi leader europei: Non ci sono parole "per esprimere la mia delusione e disapprovazione per il piano di Orban di incontrare Putin", scrive su X il ministro degli Esteri dell'Estonia, Margus Tsahkna, commentando l'incontro programmato tra il premier ungherese Viktor Orban e il presidente russo Vladimir Putin. "Orban non rappresenta l'Unione europea nè ha il mandato di discutere a nome dell'Ue. Questo incontro non sarebbe in linea con i doveri della Presidenza dell'Ue", ha ricordato Tsahkna.

"Le voci sulla tua visita a Mosca non possono essere vere Viktor Orban. O lo sono?" aveva scritto, sempre a mezzo X, il premier polacco, Donald Tusk. "Il primo ministro Orban agisce senza mandato e non nell'interesse dell'Ue. Se queste voci saranno confermate, condanniamo questo sforzo solista nazionale.

L'Unione europea è unita per l'Ucraina, non Viktor Orbàn con la sua agenda nascosta", queste le parole, invece, della presidente del gruppo dei liberali di Renew al Parlamento europeo,, in merito alle notizie della visita del premier ungherese per incontrare il presidente russo.