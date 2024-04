Da TikTok alla guida del Paese: chi è Simon Harris il più giovane premier d'Irlanda

Simon Harris è stato eletto nuovo premier dell’Irlanda. Dopo le dimissioni a sorpresa il mese scorso di Leo Varadkar, il 37enne guida del partito di centrodestra Fine Gael è diventato il più giovane taoiseach della storia dell’isola. Il Dial ha approvato la sua nomina con 88 voti a favore e 69 contrari.

“ C'è ora l'opportunità di costruire un nuovo contratto sociale, uno che rinnovi la nostra promessa come repubblica ”, ha dichiarato Harris. “ Creare uguaglianza di opportunità. Sostenere coloro che hanno più bisogno dello stato. Proteggere il nostro successo ottenuto duramente. Usare i benefici per offrire alla società risultati tangibili ”. Il neo primo ministro ha promesso di portare “ nuove idee, una nuova energia e una nuova empatia nella vita pubblica ”, impegnandosi “ con duro lavoro, con sangue, sudore e lacrime, giorno dopo giorno, con responsabilità e umiltà ”.

Figlio di un tassista e di un’assistente scolastica e nato nella città costiera di Greystones, ha rinunciato a terminare gli studi di giornalismo e francese all'università per dedicarsi giovanissimo alla politica. La sua ascesa è stata fulminea: ha aderito al Fine Gael quando era un sedicenne e ne ha scalato rapidamente la gerarchia, diventando funzionario a 22 anni e deputato a 24. Nel 2014, è entrato nel governo come segretario di Stato alle Finanze. Due anni dopo, è passato al dicastero della Sanità, carica che ha ricoperto anche durante l’inizio della pandemia di Covid-19, durante la quale è stato elogiato per il suo talento da comunicatore ma anche criticato per l’alto numero di morti nelle case di riposo. Prima delle dimissioni di Varadkar, invece, è stato il titolare dell’Istruzione. È diventato una delle personalità politiche più visibili d’Irlanda grazie alla sua padronanza dei social, in particolare TikTok dove raccoglie più di un milione di like ai suoi post. " So che per molti versi la mia carriera è stata un po' strana. La vita mi si è imposta molto più rapidamente di quanto avrei immaginato ", ha ammesso durante un'intervista alla rivista Hot Press nel 2022.

Per via della sua età e delle sue capacità comunicative, gli avversari politici lo hanno definito “Leo 2.0”, per sottolineare che sarà solo una nuova versione dello stile politico del suo predecessore ritenuto disconnesso dalla realtà.

Secondo i sostenitori, invece, il suo entusiasmo potrebbeil Fine Gael, al terzo posto nei sondaggi a poche settimane dalle elezioni locali e a meno di un anno dalle consultazioni per il