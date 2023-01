L'Fbi a casa di Biden: trovati altri 6 documenti top secret

Nella casa di Joe Biden nel Delaware sono stati trovati sei nuovi documenti classificati come riservati. A dare l'annuncio l'avvocato personale di Biden, Bob Bauer, spiegando che i documenti sono stati sequestrati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dopo la perquisizione avvenuta venerdì 20. Il Dipartimento ha anche preso per un'ulteriore revisione appunti scritti a mano personalmente dagli anni della vicepresidenza, ha detto l'avvocato. Agli investigatori è stato dato "pieno accesso" alla casa, ha aggiunto Bauer.

Come ha riferito l'avvocato, le ricerche della Fbi a casa di Joe Biden sono durate 12 ore in presenza degli avvocati ma non dei coniugi Biden, che non erano in casa in quel momento. Nonostante Jill e Joe Biden stiano trascorrendo ogni weekend in Delaware ultimamente, la loro destinazione è la casa al mare, a Rehoboth Beach. La perquisizione del dipartimento di Giustizia nell'abitazione del presidente Biden, a Wilmington, è iniziata venerdì alle 9.45 e si è conclusa alle 22.30. I sei documenti risalgono alcuni al periodo in cui Biden era senatore (1973-2009) e altri al periodo in cui è stato vicepresidente di Barack Obama (2009-2017).

La ricerca arriva dopo che i legali di Biden hanno scoperto altri documenti riservati a casa del Presidente la scorsa settimana e quasi tre mesi dopo che gli avvocati hanno recuperato documenti riservati nei suoi ex uffici a Washington. In questi giorni, pare che l'amministrazione Biden si stia preparando all'abbandono di Ron Klain, capo dello staff del presidente, che sarebbe pronto a lasciare dopo il discorso sullo stato dell'Unione che Biden terrà il prossimo 7 febbraio. Una decisione non a sorpresa quella di Klain, che avrebbe scelto di dimettersi lo scorso novembre, dopo le elezioni di metà mandato. È considerato un intimo collaboratore di lunga data del presidente, avendo lavorato al suo fianco prima durante i mandati di Biden come senatore e quindi all'inizio del suo mandato come vicepresidente sotto Barack Obama.