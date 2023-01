Scoperti altri documenti in casa Biden

Joe Biden tenta l'operazione trasparenza per non essere travolto dallo scandalo delle carte segrete. È proprio la Casa Bianca ad annunciare infatti che altri cinque documenti top secret sono stati trovati nella sua abitazione di Wilmington, nel Delaware. Nel comunicare la nuova scoperta, il legale di Biden, Robert Bauer, non a caso difende l'operato della Casa Bianca che sta cercando di trovare un equilibrio fra l'essere trasparente e il rispettare «le norme e i limiti necessari per proteggere l'integrità dell'indagine». I nuovi documenti sarebbero stati trovati nei giorni scorsi, poco dopo l'annuncio delle carte rinvenute nel garage di Biden in Delaware.

Dopo i guai sulle carte trovate nella residenza dell'ex presidente Donald Trump, ora anche Biden rischia di finire sommerso da sospetti e accuse. I repubblicani non intendono perdere l'occasione di cavalcare i ritrovamenti, anche se lo stile del presidente è stato ben diverso da quello del suo predecessore nell'affrontare la situazioni. Alcuni deputati del Grand Old Party hanno chiesto di vedere il registro dei visitatori delle case di Biden, sostenendo che la scoperta di materiale classificato in una delle sue due abitazioni è un rischio per la sicurezza nazionale. Tra loro James Comer, presidente della commissione vigilanza della Camera: «Abbiamo bisogno di conoscere tutti coloro che hanno avuto accesso al presidente». Si tratta di una strategia per mettere nel tritacarne anche il figlio di Biden, Hunter, da sempre nel mirino dei repubblicani: «La commissione è preoccupata che Biden abbia immagazzinato documenti classificati nello stesso luogo dove risiedeva suo figlio mentre era coinvolto in affari con avversari degli Stati Uniti», ha scritto in una lettera alla Casa Bianca.

Alcuni ex collaboratori che lavorarono per Joe Biden negli ultimi giorni della sua vicepresidenza sono già stati interrogati nell'ambito dei primi accertamenti condotti dalla procura di Chicago su incarico dell'attorney general, in merito alle carte top secret ritrovate in un ex ufficio di Joe Biden e nella sua casa di Wilmington. Lo riferiscono i media Usa, precisando che potrebbero essere risentiti dal procuratore speciale Robert Hur. Tra loro Kathy Chung: l'ex assistente esecutiva di Biden - ora all'ufficio protocollo del capo del Pentagono - che prestò aiuto per traslocare il materiale del suo ufficio.

Ieri il presidente si è recato nella storica Ebenezer Baptist Church di Atlanta, in occasione del compleanno di Martin Luther King Jr, che si celebra negli Stati Uniti domani.