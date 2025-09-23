Palestina, la mossa della Meloni che mette all'angolo la sinistra

Ancora una volta Giorgia Meloni è stata protagonista all'Onu e a margine dell'assemblea generale, parlando con i giornalisti, ha annunciato che la maggioranza " presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina ". Dobbiamo capire, ha aggiunto, " quali sono le priorità. Io non sono contrario al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste ". L'auspicio di Meloni è che " un'iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell'opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso ".

Il presidente del Consiglio italiano ha detto di considerare " che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolve il problema, non produce risultati tangibili, concreti per i palestinesi ".

la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi

Il premier è convinto che "".

Articolo in aggiornamento