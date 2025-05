"Un palazzo volante". L'insolito regalo del Qatar a Donald Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

L’amministrazione Usa si prepara ad accettare un insolito regalo da parte della famiglia reale del Qatar. Il dono in questione, il più prezioso mai fatto da un Paese straniero agli Stati Uniti, è un lussuoso Boeing 747-8. Per le sue caratteristiche il jet è stato definito “il palazzo volante” e una volta consegnato al presidente americano verrà adoperato come il nuovo Air Force One. A riportare la notizia è Abc News che cita fonti informate secondo le quali il tycoon ha già effettuato a febbraio un tour a bordo del velivolo mentre era parcheggiato all’aeroporto internazionale di West Palm Beach in Florida.

Il regalo dovrebbe essere annunciato ufficialmente la prossima settimana in occasione della tappa in Qatar di Donald Trump che, durante la sua missione in Medio Oriente, farà visita anche in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti ma non in Israele: una decisione, quest’ultima, che sembra confermare un raffreddamento delle relazioni tra The Donald e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Quanto all'aereo, l’emittente Usa riporta che rimarrà a disposizione del leader statunitense fino a poco prima della conclusione del suo mandato. A quel punto, la proprietà del Boeing sarà trasferita alla Trump Presidential Library Foundation.

Il dono senza precedenti con il quale il Qatar intende omaggiare il presidente Usa solleva diversi interrogativi. Non a caso, le fonti consultate da Abc News hanno sottolineato che gli avvocati dell’ufficio legale della Casa Bianca e del dipartimento di Giustizia hanno già stilato un'analisi per il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. Il documento stabilisce che è legale per il Pentagono accettare l'aereo come regalo e poi consegnarlo alla fondazione di Trump e che ciò “ non viola le leggi contro la corruzione né il divieto della Costituzione (la clausola sugli emolumenti) per qualsiasi funzionario del governo degli Stati Uniti di accettare regali ‘da qualsiasi re, principe o Stato straniero ’”.

Il Boeing 737-8, costruito 13 anni fa, dovrebbe essere trasferito all’Aereonautica militare degli Stati Uniti che provvederà a modificarlo per soddisfare le specifiche militari Usa richieste per qualsiasi aereo adoperato per il trasporto del commander in chief. Gli esperti stimano che il valore del jet si aggiri attorno ai 400 milioni di dollari, escluse le apparecchiature che verranno aggiunte per garantire la sicurezza del presidente americano. Il velivolo, secondo precedenti indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, dovrebbe essere revisionato dall'azienda della difesa L3Harris.

Negli scorsi mesi il tycoon ha espresso pubblicamente la sua frustrazione per i crescenti ritardi nelle previsioni di consegna di due nuovi Air Force One da parte di Boeing. La coppia di jet 747 usata al momento per il trasporto del capo della Casa Bianca è in servizio da oltre 30 anni.

Il contratto con il colosso di Seattle è stato siglato nel 2018 e prevedeva inzialmente la consegna dei jet nel 2024 ma, come riportato dal New York Times, Boeing ha informato il governo federale Usa che essa potrebbe non avvenire prima del termine del secondo mandato del repubblicano.