"Porky Pig Party". Musk attacca ancora Trump. E rilancia un nuovo partito

Dal "C'eravamo tanto amati" al botte da orbi, il passo è stato rapido tra Donald Trump e l'ex braccio destro Elon Musk. Mentre il Senato americano si appresta ad approvare il maxi disegno di legge sulla spesa proposto dal presidente — con l'obiettivo di trasmetterlo alla Casa Bianca entro il 4 luglio — il patron di Tesla ha duramente attaccato il provvedimento, definendolo “una follia di bilancio”. Musk ha attaccato nuovamente Trump dal suo scranno su X: “È evidente che, con questa spesa insensata che aumenta il tetto del debito di una cifra record di CINQUE MILIARDI DI DOLLARI, viviamo in un Paese di fatto monopartitico: il PORKY PIG PARTY!”.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Musk ha invocato la nascita di un nuovo soggetto politico “che si preoccupi davvero delle persone” e ha rincarato la dose, affermando che ogni membro del Congresso che approverà il disegno di legge “dovrebbe vergognarsi”. Ha aggiunto che farà di tutto affinché quei legislatori perdano le primarie nel 2026. Il dissenso tra Musk e Trump, un tempo alleati, è diventato pubblico dopo che il miliardario ha accusato il piano di bilancio di voler tagliare i sussidi per i veicoli elettrici, un settore strategico per le sue aziende. La Casa Bianca ha risposto citando un’intervista rilasciata da Trump a Fox News: “Elon è una persona brillante e avrà sempre successo. Ma è arrabbiato perché il provvedimento taglia certi incentivi fiscali”.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Le tensioni sono sfociate in una vera e propria faida digitale: Musk, che nei primi mesi del 2025 aveva già criticato l’establishment di Washington per l’inefficienza amministrativa, ha lanciato il 5 giugno su X un sondaggio tra i suoi follower sull’opportunità di fondare un nuovo partito. Anche se ha poi rimosso alcuni post polemici, il messaggio resta chiaro: Musk non intende più sostenere passivamente il sistema politico attuale, intensificando le critiche alla manovra di spesa proposta da Trump, definendola “completamente folle e distruttiva” e accusando i membri del Congresso di aver tradito le promesse elettorali sulla riduzione del debito. “Chi ha fatto campagna contro la spesa pubblica e poi ha votato il più grande aumento del debito della storia perderà le primarie, fosse anche l’ultima cosa che faccio”, ha tuonato il CEO di Tesla.

Nonostante i toni duri, Trump ha scelto di stemperare le tensioni, elogiando Musk in un’intervista a Fox News come “un tipo meraviglioso e intelligente”, pur ricordando con disappunto un post poi rimosso in cui il miliardario lasciava intendere un legame

tra il presidente e. Resta però netta la distanza sul disegno di legge, che Musk accusa di sostenere “industrie del passato” a scapito dell’innovazione e dell’occupazione futura.