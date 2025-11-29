Il precedente degli Houthi e la "sveglia" di Trump all'Europa che non spende

La decisione del presidente Trump di presentare il suo dettagliato piano di pace in 28 punti per l'Ucraina il 20 novembre, senza alcuna audizione preparatoria al Congresso come quelle che hanno preceduto la guerra in Irak del 2003 per preparare l'opinione pubblica interna e dei Paesi alleati può solo significare che il presidente voleva scioccare gli alleati europei degli Stati Uniti affinché prendessero finalmente sul serio il conflitto.

È vero che organizzare audizioni congressuali richiede tempo, ma c'è sempre l'alternativa rapida della «fuga di notizie» ovviamente ben informata, con molti dettagli riservati per affermarne la credibilità. Invece questa volta la presentazione del piano completo in 28 punti è stata un fulmine a ciel sereno, e l'effetto è stato aggravato dalla scadenza estremamente ravvicinata per una risposta che accompagnava l'annuncio: sette giorni per consentire al presidente Volodymyr Zelensky e al suo governo di accettare o meno, anche se uno dei cui requisiti il ritiro dell'Ucraina dai campi di battaglia attivi dove le sue truppe stanno ancora combattendo per resistere all'avanzata russa giustificherebbe, a dir poco, lunghe deliberazioni.

La prima reazione ufficiale europea è arrivata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che in Sudafrica, durante un incontro del G-20 senza la presenza dei leader americani, cinesi o russi, ha solo peggiorato le cose: ha ricordato agli americani che dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, mille giorni fa, l'Europa aveva donato un totale di 181 miliardi di euro, comprese armi dal prezzo esorbitante, per aiutare l'Ucraina. Ciò equivale a meno dell'1% (0,905% per l'esattezza) dei 19,99 trilioni di euro che costituiscono il PIL annuale complessivo dell'Unione Europea in questo momento.

Al contrario, gli Stati Uniti hanno speso un totale di 175 miliardi di dollari per l'Ucraina dall'inizio della guerra, mentre contemporaneamente hanno speso molto per difendere i vicini asiatici della Cina Corea del Sud, Giappone e Taiwan, e più a sud Filippine e Indonesia, oltre a un gran numero di repubbliche insulari del Pacifico dalle continue provocazioni, dalle intrusioni di 500 imbarcazioni della milizia di pesca e dalle vere e proprie aggressioni delle forze armate di Pechino in rapida espansione.

Gli europei dimenticano costantemente, proprio come gli americani ricordano costantemente, che il mondo non inizia né finisce in Europa, e che la Cina non solo rappresenta una minaccia militare diretta per gli alleati degli Stati Uniti (ci sono frequenti intrusioni navali), ma è anche il ladro opportunista della nostra epoca: non irrompe con la forza nei confini dei Paesi, ma cerca di aprire ogni porta mentre percorre i corridoi del mondo con promesse, regali, prestiti o tangenti, salvo poi improvvisamente presentare il conto geopolitico, come ha fatto in Sri Lanka, dove ha cercato di convertire un prestito per la costruzione di un porto in una base navale cinese, situata in modo da minacciare entrambe le coste indiane.

Per comprendere l'improvviso annuncio di Trump, è necessario richiamare un'altra data, il 6 maggio 2025, giorno in cui il presidente, di ritorno dal Golfo Persico, ricevette un briefing completo dalla Marina degli Stati Uniti sulla lotta contro i ribelli sciiti Houthi dello Yemen, che egli prontamente annullò, una volta appresi i fatti essenziali.

Finanziati dall'Iran e armati con numerosi droni anti-nave, alcuni missili anti-nave e anche missili balistici inviati da Teheran, gli Houthi si sono rapidamente

uniti all'attacco di Hamas contro Israele iniziato il 7 ottobre 2023, colpendo le navi nel Mar Rosso, in arrivo o in partenza dal Canale di Suez, e poi nel Mediterraneo. In teoria gli Houthi avrebbero dovuto attaccare le navi israeliane o quelle dirette in Israele, ma in pratica Israele riceve pochissime merci via mare attraverso il Mar Rosso e ne invia ancora meno: quasi tutte le sue esportazioni consistono in elettronica di fascia alta, prodotti farmaceutici e diamanti tagliati, tutti beni troppo preziosi per essere spediti con mezzi più lenti del trasporto aereo, mentre la sua unica importazione di grandi quantità - il petrolio dal suo alleato Azerbaigian - arriva attraverso il Mediterraneo. Così gli Houthi hanno usato droni e missili per attaccare altre navi, danneggiandone parecchie e affondandone alcune.

Poiché le compagnie assicurative marittime mondiali hanno prontamente aumentato i propri tassi in modo molto consistente, il traffico marittimo da e verso l'Europa attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez ha subito un forte calo, poiché sempre più navi dirette in Asia o provenienti da essa hanno evitato il pericolo navigando verso sud fino al Capo di Buona Speranza in Sudafrica e poi risalendo lungo la grande curvatura dell'Africa occidentale per raggiungere i porti europei. Il risultato è stato che la più importante delle rotte commerciali, quella che si estende da Shanghai a Rotterdam per oltre 8.600 miglia nautiche attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez, è arrivata a 13.500 miglia nautiche passando dal Capo di Buona Speranza: in media 12 giorni in più a una velocità media di 16 nodi. Per alcuni settori, i costi aggiuntivi sono stati facilmente assorbiti, mentre per altri sono stati gravi. Ma le perdite per i porti mediterranei europei e le città che da essi dipendono, Barcellona, Marsiglia, Genova, Gioia Tauro e altre, non sono state marginali, bensì assolute, perché le merci venivano trasportate a Rotterdam o Anversa e proseguivano verso le città francesi, italiane e spagnole su rotaia, lasciando Barcellona, Marsiglia e Genova prive di traffico da e verso i porti asiatici.

Il briefing aveva messo al corrente Trump del fatto che la lotta contro gli Houthi fosse estremamente costosa per la Marina degli Stati Uniti, perché i suoi cacciatorpediniere, costruiti per difendere portaerei multimiliardarie dai missili antinave a lungo raggio russi e cinesi, disponevano solo di «missili standard» da 2,5 milioni di dollari per attaccare i droni economici e i missili antinave rudimentali iraniani, copiati da vecchi modelli cinesi. Per questo Trump chiese delle marine europee e del loro ruolo nella lotta contro gli Houthi. Quando seppe che solo le marine delle potenze mediterranee Francia, Italia e Spagna disponevano di circa 200 navi da combattimento, comprese le portaerei, chiese naturalmente quante di esse stessero combattendo contro gli Houthi. Rimase sinceramente scioccato dalla risposta: quasi nessuna.

Tutti e tre i Paesi avevano rifiutato di partecipare alla missione statunitense-britannica dal nome suggestivo «Prosperity Guardian», perché prevedeva alcuni attacchi aerei contro i depositi di armi degli Houthi, ignorando il fatto che gli Houthi non erano il governo dello Yemen, ma piuttosto dei ribelli. Dopo non aver fatto nulla, le marine dell'Unione Europea hanno schierato due piccole navi nel Mar Rosso settentrionale nell'ambito della missione «Aspides», ampiamente pubblicizzata, che ha intercettato un totale di quattro missili balistici Houthi, 18 droni e due droni marini, contro i 400 droni aerei, missili da crociera e missili balistici intercettati dalla Marina degli Stati Uniti, con un costo cento volte superiore.

Dopo aver ricevuto queste informazioni, Trump non ha chiesto al suo consigliere

per la sicurezza nazionale Marco Rubio, che è anche segretario di Stato, di convocare una riunione per discutere le opzioni degli Stati Uniti: ha semplicemente ordinato alla Marina degli Stati Uniti di abbandonare immediatamente la missione «Prosperity Guardian» contro gli Houthi, presumibilmente usando un linguaggio piuttosto colorito per descrivere l'idiozia di esaurire le scorte di missili navali degli Stati Uniti per salvaguardare il trasporto commerciale dei Paesi mediterranei della NATO, le cui navi da guerra se ne stavano pigramente a galleggiare invece di difendere il loro commercio.

Questo ha posto le basi per il nuovo approccio di Trump alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti avevano appena aiutato Israele a sconfiggere l'Iran e i suoi alleati, il regime di Assad in Siria, Hezbollah e Hamas, con un totale di 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari vari all'anno, meno dello 0,5% del bilancio militare statunitense, un singolo attacco aereo con 7 bombardieri Stealth e 30 missili lanciati dal mare, mentre gli israeliani, con un totale di 7,7 milioni di ebrei e drusi soggetti alla leva, hanno mobilitato 700.000 militari in servizio attivo e riservisti allo scoppiare della guerra il 7 ottobre 2023. L'Ucraina, la cui popolazione è diminuita notevolmente a causa dell'emigrazione dall'inizio della guerra nel febbraio 2022, supera ancora i 36 milioni di abitanti, ma il suo esercito non ha mai superato il milione di soldati. Milioni di ucraini in età militare non hanno mai prestato servizio in uniforme, alcuni hanno comprato l'esenzione, altri sono fuggiti in Polonia, Germania o addirittura in Thailandia.

Per quanto riguarda i suoi alleati dell'Unione Europea, i cui 450 milioni di abitanti rappresentano il 5,5% della popolazione mondiale, essi contano più di 1,5 milioni di militari in servizio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica che consumano tre pasti al giorno nei loro accampamenti, caserme, basi e navi in mare, un numero che raggiunge 1,9 milioni se si contano anche le forze paramilitari. Ma il numero di quelli inviati in Ucraina è pari a zero.

Ecco perché il piano di Trump concede a Putin ciò che gli serve per porre fine a una guerra che ha visto circa 1,1 milioni di russi uccisi o feriti, senza contare i coreani o i mercenari stranieri, e costi economici pari ad almeno mezzo trilione di dollari. Non è bello vedere Washington sostituire il sostegno incondizionato all'Ucraina con un ultimatum per porre fine alla guerra, ma deve davvero concentrarsi sulla minaccia globale cinese.

In ogni caso, l'Unione Europea o, più probabilmente, un patto tra i principali Paesi europei può assumere facilmente il pieno controllo della situazione, inviando truppe in aiuto all'Ucraina, anche solo per fornire supporto logistico e riparare le attrezzature ben dietro il fronte, con rischi minimi, in modo da liberare gli ucraini per ruoli di combattimento. Ciò cambierebbe immediatamente l'atteggiamento della Casa Bianca e del Congresso degli Stati Uniti.

Ma se anche questo fosse troppo, l'intero apparato della presunta forza militare dell'Unione Europea verrebbe smascherato e si dimostrerebbe una mera finzione, così come la sua pretesa di sfidare le priorità della Casa Bianca, plasmate da realtà globali piuttosto che solo europee.