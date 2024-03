"Biden legato e imbavagliato": la provocazione di Trump

Fa discutere negli Usa il video condiviso da Donald Trump sulla piattaforma Truth Social in cui si vede un pick-up appartenente a un suo sostenitore. Il video choc, intitolato "3/ 28/24 | Lond Islanda, New York " è accompagnato da una cupa musica orchestrale, e mostra un pick-up che sfreccia in astrada sotto la pioggia, decorato con i manifesti della campagna di Trump e con la bandiera americana che sventola. Su di esso, sul lato posteriore, si vede l'immagine del presidente Joe Biden bendato e imbavagliato che giace su un fianco, come se fosse stato rapito. Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump, ha dichiarato che " quella foto era sul retro di un pick-up che viaggiava sull'autostrada ", aggiungendo che " i democratici e i pazzi folli non solo hanno invocato una violenza spregevole contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno anche armando il sistema giudiziario contro di lui ".

Trump condivide l'immagine di Biden bendato e scoppia la polemica

Il magnate non è certo nuovo a questo tipo di provocazioni e ha da tempo sposato una retorica incendiaria. Come ricorda il New York Times, ad esempio, L'ex presidente ha ripetutamente condiviso video che lo ritraevano mentre colpiva Biden con palline da golf e l'anno scorso ha anche postato una foto che lo ritrae mentre impugna una mazza da baseball accanto ad Alvin L. Bragg, il procuratore distrettuale di Manhattan che lo ha incriminato per il pagamento da 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla loro relazione. Sui social, i sostenitori dell'ex presidente sono intervenuti per difendere il magnate repubblicano, accusando i liberal di essere "ipocriti" per aver difeso a suo tempo Kathy Griffin mentre posava con un Trump decapitato nel 2017.

Imagine if Joe Biden tweeted out a video of someone driving down the road with an image of Trump tied up in the back of a pickup truck. You already saw how MAGA reacted to Kathy Griffin, who I agree was wrong in what she did.



Can we all agree that a Presidential candidate… pic.twitter.com/7xe9ANtGPI — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 30, 2024

"Promuove comportamento violento", bufera sull'ex presidente

Trump è stato accusato da molti utenti sui social e dai democratici di promuovere un comportamento violento all'indirizzo del suo avversario politico, il presidente Usa Joe Biden. L'ex procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Alabama, Joyce Alene White Vance, ha scritto che il Secret Service dovrebbe prendere sul serio l'accaduto e che il post di Trump è " totalmente fuori dai limiti ". " Questo, da parte di un ex presidente, è totalmente fuori dai limiti. È ora di smettere di permettere a Trump di infrangere le regole" ha affermato. La campagna di Biden ha dichiarato in una nota che le persone devono prendere sul serio l'incitamento alla violenza politica dell'ex presidente. " Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente lo prenda sul serio - basta chiedere agli agenti di polizia del Campidoglio che sono stati attaccati per proteggere la nostra democrazia il 6 gennaio ", ha sottolineato Michael Tyler, direttore della comunicazione della campagna di Biden, mentre la campagna elettorale entra nel vivo.

Colpi sotto la cintura inclusi.