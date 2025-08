Putin minaccia: "Schiereremo i missili ipersonici in Bielorussia"

"Un deputato ucraino, insieme ai capi delle amministrazioni distrettuali e cittadine e a diversi membri della Guardia Nazionale, sono stati denunciati per corruzione". Lo scrive in un post sul social X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sono grato alle agenzie anticorruzione per il loro lavoro", ha aggiunto dopo aver incontrato il direttore dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) Semen Kryvonos e il capo dell'Ufficio speciale del procuratore anticorruzione (SAPO) Oleksandr Klymenko. "Non può esserci che tolleranza zero per la corruzione, un chiaro lavoro di squadra per smascherarla e, in ultima analisi, una sentenza equa", ha continuato Zelensky, "è importante che le istituzioni anticorruzione operino in modo indipendente e la legge approvata giovedì garantisce loro tutti gli strumenti necessari per una lotta efficace contro la corruzione".