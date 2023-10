"Vogliono bombardare il Libano?": l'altolà di Putin alle portaerei Usa

Gli Stati Uniti stanno mandando una portaerei al largo di Israele. È un segnale con cui il Pentagono intende "mostrare i muscoli", ponendosi sostanzialmente due obiettivi: rassicurare l'alleato, finito sotto il pesante attacco terroristico di Hamas, e fare da deterrente rispetto a possibili nuove azioni spericolate.

Dopo l'Uss Gerald Ford, entrata nel mar Mediterraneo orientale, il Wall Street Journal scrive che Washington sarebbe pronta a inviare anche una seconda portaerei. Manca ancora la conferma ufficiale del Pentagono, ma vista la delicatezza del momento è plausibile che sia vero. Erdogan ha già manifestato un certo nervosismo: "Che cosa verrà a fare una portaerei americana? Comincerà a compiere gravi massacri da quelle parti, colpendo e distruggendo Gaza e i suoi dintorni".

Ora si fa sentire anche Putin. Il presidente russo ha detto di "non capire" perché gli Usa stiano dispiegando portaerei vicino alla costa di Israele. Dimentica, o fa finta di dimenticare, tutte le volte in cui la Russia ha mandato i propri mezzi navali, e non solo, in teatri di guerra ben lontani dai propri confini. Giusto per mostrare i muscoli e giocare un ruolo attivo in un braccio di ferro armato. Esercitare un potere, in altre parole, con la minaccia delle armi. In Siria, in Libia e in Africa, tanto per citare alcuni esempi.

"Si apprestano a bombardare il Libano o cosa?", si domanda con sarcasmo Putin. "Cosa faranno? Oppure hanno semplicemente deciso di spaventare qualcuno? Lì ci sono persone che non hanno più paura di nulla" , ha detto il leader russo parlando a un Forum dedicato all’energia. Una sinistra minaccia quella di Putin. Che arriva da un uomo che ha invaso un paese indipendente dicendo che era soltanto "un'operazione speciale".

Dimenticando - o facendo finta di dimenticare l'amicizia con Israele - Putin si sofferma sulla questione palestinese. Osserva che è "nel cuore di tutti coloro che professano l’Islam", che la percepiscono come una "manifestazione di ingiustizia di livello incredibile. E tutto ciò che sta accadendo - non solo adesso, ma da decenni - è percepito come una manifestazione di ingiustizia, elevata a un livello incredibile".

Si potrebbe obiettare che è vero, la questione palestinese è un problema, ma che è un problema altrettanto grave e urgente anche la sicurezza di Israele, che il movimento di Hamas, da quando è nato, vuole spazzare via dalla faccia della terra. E il teorema Palestina=Hamas è riduttivo, oltre che sbagliato. Ci sono stati errori, gravi errori politici, nel corso dei decenni. Errori che hanno rafforzato enormemente gli estremisti e spazzato via quasi del tutto i "moderati", quelli che credevano nella causa palestinese ed erano disposti a trattare, politicamente parlando, ma senza arrivare allo scontro totale, all'annientamento dello stato ebraico. Errori che si pagano e ci hanno portati dove siamo oggi.