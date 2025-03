"Stop alle armi a Kiev durante la tregua". Spunta la richiesta di Putin a Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la Cnn l'attesa telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin da cui potrebbero dipendere le sorti della guerra in Ucraina è in corso da un'ora. Alcune indicazioni sui contenuti al centro del delicato colloquio sono trapelate nel corso della mattinata. Stando infatti a quanto riportato da Bloomberg, il presidente russo chiede la sospensione di tutte le consegne di armi all'Ucraina durante il cessate il fuoco proposto dal suo omologo statunitense. L’agenzia di stampa cita persone a conoscenza della questione secondo le quali, se da una parte la Russia vuole lo stop a tutte le consegne di armi all'Ucraina, il suo obiettivo minimo è la sospensione degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti.

Per il capo del Cremlino, spiegano a Bloomberg un alto funzionario europeo e tre persone a Mosca informate della posizione russa, l'interruzione delle forniture belliche è un prerequisito per la firma del cessate il fuoco. La fonte europea ha dichiarato che l'Europa è " estremamente riluttante " ad accettare la richiesta della Russia di bloccare le consegne di armi all'Ucraina da parte dei suoi alleati durante qualsiasi tregua.

Acconsentire a quanto preteso dalla Federazione, prosegue la gola profonda, rischierebbe di portare ad una situazione in cui la Russia sarebbe in grado di riarmarsi durante una cessazione delle ostilità mentre all'Ucraina sarebbe impedito di fare altrettanto.