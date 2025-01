Quei complottisti social contro Trump: cos'è successo (davvero) all'account "Potus"

Ascolta ora 00:00 00:00

Oh cavolo, seguo Trump su Instagram e non lo seguivo! È scoppiata una polemica social-complottista perché molti utenti si sono trovati a essere follower di Trump, come se Mark Zuckerberg avesse deciso per conto suo di farli diventare trumpiani (che poi seguire il Presidente degli Stati Uniti non significa necessariamente essere un suo fan).

Questione banalissima, in realtà, a tal punto che ti chiedi se ci sono o ci fanno. Donald Trump infatti non era su Facebook né su Instagram, c’era l’account della Presidenza degli Stati Uniti, e non essendoci più Biden è passato automaticamente a Trump.

Se non bastasse questo, l’account POTUS su Facebook (ufficiale del Presidente USA) aveva 11 milioni di follower, gli stessi che ha l’account di Donald Trump. Tra l’altro, ragazzi, vi svelo un segreto, anziché stare lì a macerarvi per non si sa cosa: esiste il defollow, e finita lì.