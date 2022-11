"Ha alzato lo stipendio al suo staff": l'ultima mossa di Carlo

Re Carlo III non può ignorare i problemi economici che stanno affrontando i cittadini britannici, dell’aumento del costo della vita a cui non tutti possono far fronte. Non può nemmeno risolvere da solo le conseguenze della complicata situazione geopolitica che il regno e tutta l’Europa stanno affrontando, ma di certo è in suo potere compiere dei piccoli, decisivi, passi che aiutino i sudditi. In questa prospettiva può essere interpretato l’aumento di stipendio che il sovrano vorrebbe concedere ai collaboratori della Casa Reale. Un supporto che, a quanto sembra, non graverà sulle tasche dei contribuenti, ma dovrebbe arrivare direttamente dalle rendite personali di Carlo.

Dai licenziamenti agli aumenti in busta paga

Lo scorso settembre, pochi giorni dopo la morte della regina Elisabetta, suscitò scalpore la notizia, data dal Guardian, secondo cui re Carlo III avrebbe licenziato decine di persone che lo avrebbero servito lealmente per anni: “Tutti sono assolutamente lividi. Tutto lo staff è rimasto a lavorare tardi ogni sera…La gente è visibilmente scossa” , disse una fonte al giornale, riferendosi alla delusione dei dipendenti, soprattutto alla luce della grande mole di lavoro affrontata per garantire che gli eventi legati al periodo di lutto per la morte di Elisabetta II e l’ascesa al trono di Carlo avvenissero senza imprevisti.

Ora, però, re Carlo III starebbe per compiere un gesto opposto ai tanto chiacchierati licenziamenti, che potrebbe perfino far dimenticare la relativa polemica: il sovrano, riporta il Sun, avrebbe intenzione di aumentare di 600 sterline al mese (circa 678 euro) lo stipendio dei dipendenti di Buckingham Palace, Clarence House e Windsor Castle. La decisione riguarderebbe in particolar modo quanti ricevono meno di 30mila sterline (33.900 euro) lorde. Di conseguenza chi percepisce una paga più alta dovrebbe avere diritto a un aumento più contenuto. Per esempio gli impiegati che percepiscono fra le 30mila e le 40mila sterline dovrebbero ricevere un extra di 400 sterline, mentre chi ha un reddito compreso tra le 40mila e le 45mila sterline dovrebbe ritrovarsi con un aumento di 350 sterline.

Re Carlo avrebbe studiato questa misura riflettendo sulle conseguenze del tasso di inflazione, che ha toccato il 10,1% annuo nel Paese. Per il momento, però, la notizia dell’aumento rimane nel limbo delle indiscrezioni. Il Palazzo non ha ancora confermato nulla ed è possibile che si attenda il prossimo giovedì, quando il premier Rishi Sunak dovrebbe comunicare le nuove strategie governative per fronteggiare la crisi economica.

Il ducato di Lancaster

A quanto pare i soldi che copriranno gli aumenti degli stipendi non arriveranno dai portafogli dei contribuenti, bensì dalle regali tasche di Carlo III. Il re vorrebbe finanziare la sua iniziativa servendosi dei guadagni personali che arrivano dal ducato di Lancaster. Si tratta di 18mila ettari di terreno che frutterebbero, ogni anno, 20 milioni di sterline. Sua Maestà avrebbe pensato di utilizzare anche gli introiti derivanti dalle sue proprietà nel centro di Londra.

Una fonte ha dichiarato al Sun: “Il re sta dando denaro di tasca propria agli impiegati con i redditi più bassi che lavorano per la Casa Reale, in modo da aiutarli a far fronte all’aumento del costo della vita”. La misura che sarebbe stata adottata, spiega ancora l’insider, “riflette la realtà della situazione economica nazionale. Il re è consapevole dell’aumento delle bollette dell’energia…e preoccupato del benessere economico dei fedeli [membri] dello staff di Palazzo e sta facendo ciò che può”.