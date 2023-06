"Minacce dagli Usa, chiedo asilo a Putin". E l'accusatrice di Biden, Tara Reade, vola a Mosca

L'accusatrice di Joe Biden, Tara Reade, chiede asilo alla Russia di Vladimir Putin. La donna è apparsa nelle scorse davanti ai media russi in compagnia di Maria Butina - quest'ultima accusata dagli Stati Uniti di essere una spia al servizio del Cremlino - spiegando di aver subito gravi minacce e di non sentirsi più al sicuro negli Stati Uniti, dove è nata e cresciuta. " Sono ancora un po' stordita, ma mi sento molto bene ", ha detto Reade a Sputnik News, come riportato dal Daily Wire. " Mi sento davvero circondata da protezione e sicurezza. E apprezzo moltissimo Maria Butina e tutti coloro che mi hanno dato questa protezione in un momento in cui è molto difficile sapere se sono al sicuro o meno ".

Chiesta la cittadinanza russa

Reade ha riunito i giornalisti per annunciare la sua richiesta di voler chiedere protezione e asilo al presidente Vladimir Putin. " Sto per fare una richiesta, ed è una richiesta importante: vorrei chiedere la cittadinanza russa al Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e spero che Maria possa aiutarmi ", ha detto Reade davanti ai cronisti: " Prometto di essere una buona cittadina e di portare avanti la mia vita in modo positivo ". Durante la conferenza stampa, la donna ha ripetutamente attaccato gli Stati Uniti, spiegando di aver ricevuto minacce dal governo Usa - e dalle agenzie - e di temere per la sua vita. Per questo motivo avrebbe chiesto la cittadinanza russa e deciso di cambiare vita. Immediata la replica della Casa Bianca, con il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, che a proposito del caso di Tara Reade ha voluto sottolineare che le " accuse che la sua vita fosse in pericolo sono assolutamente false ".

L'accusa contro Biden