"Rinascita politica senza eguali". Il Time incorona Trump persona dell'anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle aule dei tribunali al più ambito riconoscimento americano. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è la persona dell'anno 2024 secondo la rivista americana Time. Si tratta della seconda volta per il tycoon, che era già stato scelto come persona dell’anno nel 2016, dopo aver battuto Hillary Clinton alle elezioni presidenziali. Il 78enne è stato premiato "per aver organizzato un ritorno politico di proporzioni storiche".

Come evidenziato dal Time nelle sue motivazioni, la rinascita politica di Trump “non ha eguali nella storia americana”, rimarcando che "alla vigilia della sua seconda presidenza tutti noi, dai suoi sostenitori più fanatici ai suoi critici più accaniti, viviamo nell'era di Trump". La rivista decreta la persona dell’anno ormai dal 1927, ma per il 2024 è stato piuttosto semplice: “Sebbene la presidenza americana si sia evoluta attraverso queste ere, la sua influenza non è diminuita. Oggi stiamo assistendo a una rinascita del populismo, a una crescente sfiducia nelle istituzioni che hanno definito il secolo scorso e da valori liberali che porteranno a vite migliori per la maggior parte delle persone. Trump è sia agente che beneficiario di tutto ciò".

Stiamo assistendo all’apoteosi di Trump, ha aggiunto il Time, rimarcando come il presidente eletto abbia liquidato i suoi rivali repubblicani in tempi record, senza dimenticare che “per settimane ha fatto campagna elettorale principalmente dall'aula di tribunale di New York". Impossibile non citare il dibattito televisivo con Joe Biden, che ha costretto il suo avversario a rinunciare alla corsa presidenziale, e soprattutto l’attentato subito durante il comizio elettorale in Pennsylvania. “Trump ha vinto allargando la sua base”, si legge ancora, contando sulla "più alta percentuale di afroamericani per un repubblicano dai tempi di Gerald Ford e sul maggior numero di elettori latini di qualsiasi candidato del Gop dai tempi di George W. Bush".

E, ancora, Trump "è diventato il primo repubblicano in 20 anni a vincere più voti del candidato democratico, con 9 contee americane su 10 che hanno aumentato il loro sostegno a Trump dal 2020". Una rivincita senza precedenti.