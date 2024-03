Russia, terzo giorno di voto: incombe il "Mezzogiorno contro Putin"

Terzo e ultimo giorno di votazioni in Russia, per l’elezione del nuovo presidente della Federazione. Stando a quanto riportato dalla Commissione elettorale centrale, l’affluenza odierna ha superato il 60%, appena dieci punti percentuali sotto l’obiettivo che si è posto il Cremlino.

Le autorità di Mosca e i sostenitori di Alexei Navanly, inoltre, aspettano gli undici “mezzogiorno” di oggi, uno per ogni fuso orario che attraversa il Paese e momento in cui i cittadini sono stati chiamati a esprimere la loro opposizione al regime tramite l’iniziativa “Polden protiv Putina” (“Mezzogiorno contro Putin”). Dati incoraggiati sono arrivati dalla capitale armena Erevan, dove si sono trasferiti molti russi dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. L’emittente televisiva Dozhd ha diffuso le immagini di lunghe code ai seggi e delle tante persone accorse a esprimersi contro lo zar. Il candidato contro la guerra Boris Nadezhdin, la cui partecipazione alle elezioni non è stata ammessa, ha inoltre incoraggiato la popolazione a far sentire la propria voce. " Credo che oggi, i russi abbiano la possibilità di dimostrare la loro posizione su quello che sta accadendo non votando per Putin, ma per un altro candidato, come ho fatto io ", ha dichiarato.

Allo scattare dell'ora "X", lo staff di Navalny ha reso noto che diverse proteste si sono svolte in alcune città della Siberia, fra cui Vladivostok, Novosibirsk, Omsk, Irkutsk, mentre a Ekaterimburg in centinaia si sono messi in coda a un seggio. Il quotidiano Moscow Times ha pubblicato foto e video di lunghe file di persone alle urne anche a Mosca e San Pietroburgo. Al seggio del dipartimento di fisica dell'Università di Kazan, la polizia in borghese ha respinto alcuni giovani studenti dell'ateneo, presentatisi lì per partecipare all'iniziativa del "Mezzogiorno", chiedendo loro di tornare dopo un paio d'ore. Secondo l'Ong Ovd-Info, nella stessa città sono finite in manette almeno 20 persone e altre 18 sono state arrestate in altre zone del Paese.

È comunque improbabile che l’iniziativa promossa dai collaboratori di Navalny e dalla vedova Yulia basti a ribaltare il risultato di elezioni in cui ai cittadini della Federazione non è stata proposta una vera alternativa. Vladimir Putin sarà riconfermato, con ogni probabilità, alla guida del Paese per altri sei anni e manterrà la Russia sul percorso che ha tracciato invadendo i territori di Kiev e adottando una retorica sempre più anti-occidentale. Le autorità del Cremlino, inoltre, hanno già provveduto a inviare messaggi anonimi di minacce a tutti coloro che avevano pianificato di partecipare al “Mezzogiorno” di opposizione, in modo da ridurre la partecipazione all’iniziativa.

Oltre all’appello dei pro-Navalny, vi sono stati altri atti di protesta durante le votazioni. Venerdì 15 marzo, una donna ha lanciato una molotov contro una scuola adibita a seggio nella città di San Pietroburgo, mentre a Mosca è stata incendiata una cabina elettorale. Lo stesso giorno e nel pomeriggio di sabato 16, in diverse occasioni alcune persone hanno versato colorante verde nelle urne o hanno tentato di danneggiare le schede. La presidente della Commissione elettorale Ella Pamfilova ha inoltre dichiarato che, dall’inizio delle elezioni, sono stati sventati 280mila cyber attacchi contro il sistema di voto elettronico. Un clima di tensione, dunque, su cui si stagliano da un lato l’ombra di una possibile nuova mobilitazione di riservisti da inviare in Ucraina, che Putin probabilmente ordinerà poco dopo la sua rielezione, e dall’altro il fantasma di Navalny, i cui sostenitori hanno trovato il coraggio di venire allo scoperto per il funerale dell’oppositore e potrebbero farlo di nuovo per lanciare una sfida, collettiva e anonima, contro lo zar