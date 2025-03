Mediazione Nato: "Zelensky faccia pace con Trump". E Londra prepara il vertice sull'Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Salvare a tutti i costi il rapporto con Donald Trump. È questa l’indicazione che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha comunicato a Zelensky dopo lo scontro con il presidente americano alla Casa Bianca che rischia di compromettere il rapporto tra Washington e Kiev con ricadute catastrofiche su tutti i restanti partner dell’Alleanza Atlantica e della coalizione occidentale che sostengono l'Ucraina. L'istruzione impartita è stata confermata in un'intervista alla Bbc dallo stesso Rutte, il quale ha anche dichiarato di aver parlato due volte con il leader ucraino dopo il disastroso incontro nello Studio Ovale trasmesso ieri dalle televisioni di tutto il mondo.

Il capo della Nato ha precisato di non poter dire " di cosa si è discusso " ma ha reso comunque noto di aver detto a Zelensky che " dobbiamo rispettare " ciò che il presidente americano ha fatto finora per l'Ucraina e che deve " trovare un modo " per ricucire lo strappo con The Donald. " Dobbiamo davvero dare credito a Trump ", ha aggiunto Rutte ricordando come fu proprio il tycoon durante il suo primo mandato a fornire a Kiev i missili anti-carro Javelin dimostratisi essenziali per respingere gli aggressori russi nelle prime fasi del conflitto cominciato nel febbraio del 2022.

Nel corso dell'intervista alla Bbc, Rutte, riferendosi a Trump, ha detto di sapere " che è impegnato per portare in Ucraina una pace duratura, è impegnato per la Nato. Ovviamente. Si aspetta che i partner europei spendano di più e aumentino la produzione di difesa. E su questo ha ragione ". Il segretario della Nato ha definito " increscioso " quanto accaduto a Washington ribadendo che senza l'aiuto degli Usa l'Ucraina non andrebbe " da nessuna parte ".

In queste ore fervono i preparativi per il vertice sull'Ucraina e sulla difesa comune europea convocato per domani pomeriggio a Londra dal premier britannico Keir Starmer. Un format che, si è appreso poco fa, è stato allargato oltre i confini dell'Europa per includere anche il Canada. Oltre dunque al capo del governo canadese, al segretario generale della Nato e ai presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, ci saranno i leader di Ucraina, Francia, Germania, Italia, Danimarca, Olanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca e Romania. Anche la Turchia parteciperà al meeting rappresentata dal suo ministro degli Esteri.

Nelle scorse ore la notizia dell'esclusione dei Paesi baltici dall'incontro di Londra ha generato diversi malumori e a poco è valsa l'organizzazione da parte del premier Starmer di una videocall separata con Estonia, Lettonia e Lituania che dovrebbe svolgersi prima dell'inizio del vertice. Sky News ieri ha raccolto lo sfogo anonimo di un diplomatico baltico che ha parlato di “ tradimento ” ed ha espresso i timori che il Cremlino possa interpretare il mancato invito a Londra delle tre nazioni come un segnale del disinteresse occidentale, in particolare di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, alle loro sorti.

E intanto, mentre il portavoce di Zelensky ha confermato all'agenzia Afp che il presidente ucraino è già oggi a Londra dove incontrerà a breve il premier britannico e re Carlo III e, domani, un " gruppo " di alleati europei, il premier ungherese

l'esempio degli Stati Uniti

colloqui diretti con la Russia su un cessate il fuoco e una pace sostenibile in Ucraina

Viktor Orban ha dichiarato che l'Unione Europea dovrebbe seguire "" avviando "".