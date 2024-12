Scholz perde la fiducia. La Germania al voto il 23 febbraio

Ascolta ora 00:00 00:00

Un esito che non sorprende nessuno: come era previsto è stata votata oggi la sfiducia al Bundestag al governo di minoranza guidato da Olaf Scholz, aprendo le porte a elezioni anticipate il 23 febbraio. Lo stesso cancelliere socialdemocratico nel suo intervento questa mattina in aula aveva affermato che il suo "obiettivo è indire elezioni generali anticipate".

Nella votazione di fiducia 394 deputati hanno votato contro Scholz, 207 a favore. Si sono astenuti 116 parlamentari. Perché Scholz conservasse la fiducia sarebbero stati necessari 367 voti. I deputati hanno votato per appello nominale.

Come spiegato dallo stesso Scholz, la richiesta del voto di fiducia, arrivata a seguito della rottura della coalizione di governo tra Spd, Verdi e Fdp dopo il lincenziamento del ministro delle Finanze, Christian Lindner (Fdp), è arrivata per poter "consentire nuove elezioni".

In aggiornamento