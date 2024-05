Spagna, il Pcs ha vinto le elezioni in Catalogna: gli indipendentisti perdono la maggioranza assoluta

Ascolta ora: "Spagna, il Pcs ha vinto le elezioni in Catalogna: gli indipendentisti perdono la maggioranza assoluta "

Con oltre il 70% delle schede scrutinate, arrivano i primi importanti risultati delle elezioni in Catalogna: dopo aver governato per oltre un decennio, il movimento degli indipendentisti avrebbe infatti perso la maggioranza assoluta. La vittoria, secondo gli exit poll di Sigma dos per Tve, dovrebbe infatti andare ai socialisti del Psc. Questo avviene a oltre sei anni di distanza dal tentativo di secessione, avvenuto nel 2017.

Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, il Partito socialista catalano guidato da Salvador Illa starebbe vincendo con il 28% dei voti, che comporta 42 seggi, ben 8 in più rispetto a quelli che possiede adesso. Carles Puigdemont, leader di Junts, ottiene il 21% dei voti e 36 deputati. Si tratta, come fanno sapere i cronisti, del peggior risultato ottenuto dal movimento indipendentista nelle elezioni parlamentari.

Al contrario dei socialisti, che invece hanno conseguito un risultato storico.