Spettacolo patetico: Putin prende solo tempo

C'è qualcosa di patetico in questa insistenza sulla magica diplomazia che finalmente risolverà il conflitto in Ucraina. Un’insistenza che a diverse latitudini è particolarmente marcata. Tutti a pendere dalle labbra di Donald Trump e di Vladimir Putin che ieri sono stati per ben due ore attaccati al telefono, come se davvero da quella lunga conversazione potesse e dovesse derivare una soluzione. E invece non ne è derivato un bel niente e le belle parole che in queste ore vengono spese (finalmente il dialogo, è suonata l’ora dei compromessi) coprono il nulla.

Nessuna delle richieste di Trump è stata accolta da Putin. Tregua di trenta giorni al più presto per aprire un negoziato serio? Niet. Seria volontà di conseguire la pace? Solo alle condizioni della Russia «che sta vincendo». Scambiare la fine degli attacchi all’Ucraina con l’apertura di una nuova era di collaborazione? Niet. Mosca «preferisce conseguire i propri obiettivi per via diplomatica, ma li conseguirà comunque».

Ed ecco il punto: a Putin il compromesso non interessa, si trova solo costretto a fingere di cercarne uno. Ha cominciato questa guerra di aggressione per cancellare l’esistenza stessa dell’Ucraina e questo rimane il suo obiettivo. Dunque quando parla di «necessità che Russia e Ucraina raggiungano dei compromessi» non significa niente se non si tiene conto della sua frase successiva: «Le cause del conflitto devono essere rimosse». E per Putin queste sono il «regime neonazista di Zelensky» e la sua resistenza in armi al «grande fratello» russo. Per questo non «concederà» altro che la sopravvivenza formale di un’Ucraina territorialmente mutilata e di fatto smilitarizzata e quindi incapace di difendersi a fronte della sostituzione di Volodymyr Zelensky con un uomo del Cremlino.

Chiamare «seria volontà di pace» la trasformazione dell’Ucraina in un’altra Bielorussia è semplicemente ridicolo. Perciò non ci sarà nessuna pace.

Si farà del gran teatro diplomatico perché Trump lo esige, ma Putin prenderà solo tempo in vista dell’offensiva che ha pianificato per la prossima estate. Tutto andrà avanti come adesso, tra fiumi di sangue e di belle e inutili parole.