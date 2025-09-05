Starmer perde pezzi: si dimette la vicepremier Rayner dopo lo scandalo casa

Altra tegola per il primo ministro britannico Keir Starmer. Era nell'aria da diversi giorni, ma pochi minuti fa è arrivata la conferma: Angela Rayner si è dimessa dall'incarico di vicepremier e ministra all'Edilizia abitativa. La laburista è stata travolta dallo scandalo riguardante il mancato pagamento dell'importo corretto di tasse nell'acquisto di una seconda casa in una località balneare inglese, per la precisione nell'East Sussex. La Rayner si è dimessa anche dalla carica di vice leader del Partito laburista.

Nelle scorse ore Starmer non si era sbilanciato sul futuro politico della sua vice in attesa dal rapporto di sir Laurie Magnus - advisor indipendente di Downing Street chiamato a sorvegliare il rispetto del codice di condotta dei membri del governo UK. La Rayner aveva fatto apparire la seconda casa come sua nuova residenza anzichè una casa al mare, risparmiando, grazie a uno sconto fiscale, 40mila sterline sulla tassa di registro.

La Rayner aveva spiegato di aver ricevuto una consulenza fiscale errata. L'opposizione, invece, ha invocato subito un suo passo indietro, considerando che in passato aveva spesso criticato aspramente coloro che pagano deliberatamente meno tasse del dovuto. La relazione di sir Laurie Magnus non ha lasciato grandi margini di interpretazione: la vicepremier non ha rispettato gli standard etici richiesti ai ministri del governo.

Già alle prese con il crollo dei consensi, Starmer ha immediatamente avviato il rimpasto del suo governo.

"Sono molto triste di vederti lasciare l'esecutivo", ha evidenziato in una lettera scritta a mano: “Non ho altro che ammirazione per te e grande rispetto per i tuoi successi in politica”. Il premier ha poi concluso con “i migliori auguri e con sincera tristezza”.