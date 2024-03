Stati Uniti, talpa Teixeira patteggia 16 anni: aveva divulgato documenti top secret

Jack Teixeira, un addetto della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts, si è dichiarato colpevole di aver divulgato documenti militari top secret e altri segreti di sicurezza nazionale dell'Aeronautica Militare. Il 22enne ha deciso di patteggiare una pena pari a 16 anni di carcere: in questo modo evita la reclusione a vita (almeno 60 anni in prigione) per altri reati in tema di spionaggio e violazione delle leggi federali.

L'ammissione di colpevolezza

Teixeira, originario di North Dighton in Massachusetts, si è dichiarato colpevole di sei capi di imputazione per " trattenimento intenzionale e trasmissione di informazioni sulla difesa nazionale ": il giovane ha ammesso di aver raccolto in maniera illegale alcune delle informazioni più sensibili degli Stati Uniti tra cui rientrano anche alcuni dossier del Pentagono sull'attuale guerra tra Russia e Ucraina. Il materiale sarebbe stato condiviso con alti utenti sulla piattaforma Discord, molto popolare tra gli appassionati di giochi online. Il nome in codice, o nickname, utilizzato online era "OG".

"Ignorato sicurezza nazionale"

L'accusato, ex aviere della base statunitense di Cape Cod " ha ignorato cinicamente la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ha tradito il suo solenne giuramento di difendere il Paese e la fiducia del popolo americano che aveva giurato di proteggere ", ha dichiarato alla stampa Matt Olsen, vice procuratore generale per la sicurezza nazionale al termine dell'udienza. Texeira era in carcere dall'aprile 2023 in attesa della sentenza: inizialmente non erano state trovate prove a sufficienza che dimostrassero l'intenzione di divulgare queste informazioni top secret sulla piattaforma online ma soltanto di aver creato una chat ristretta per vantarsi, in qualche modo, di ciò che era venuto a conscenza.

Secondo le prime informazioni, Texeira era in possesso di file sulle consegne delle armi a Kiev oltre a un report che faceva luce sui movimenti al fronte da parte di russi e ucraini. Le fughe di notizie hanno messo in imbarazzo il Pentagono che per mettere al sicuro le informazioni top secret si è resa conto " di aver intenzionalmente omesso di intraprendere le azioni richieste riguardo al comportamento sospetto di Teixeira", spiega l'Associated Press.

L'obiettivo della difesa