Zelensky punta il dito contro Pechino: "Uno strumento nelle mani di Putin"

Duro affondo di Volodymyr Zelensky contro Pechino. Durante una conferenza stampa al forum di difesa Shangri-La Dialogue a Singapore, il presidente ucraino ha accusato la Cina di aiutare la Russia a disturbare la conferenza di pace organizzata dalla Svizzera per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022.

“ La Russia, sfruttando l'influenza cinese nella regione e i diplomatici cinesi, fa di tutto per disturbare il vertice di pace. Si sta recando in molti Paesi del mondo minacciando il blocco delle esportazioni agricole, alimentari e chimiche, sta facendo pressioni su Paesi per non partecipare al vertice ”, ha dichiarato Zelensky. “ Purtroppo è un peccato che un Paese potente e indipendente come la Cina sia uno strumento nelle mani del leader russo Vladimir Putin ”. Il leader di Kiev ha inoltre affermato che alcuni componenti delle armi usate da Mosca “ vengono dalla Cina ” e che il sostegno di Pechino alla Federazione renderà la guerra più lunga, sottolineando come “ questo sia un male per la Cina, che sostiene ufficialmente di sostenere l’integrità territoriale e la sovranità ”.

Le autorità di Berna speravano che il Dragone partecipasse alla conferenza del 15-16 giugno, ma venerdì 31 maggio il ministro degli Esteri cinese Mao Ning ha anticipato che ciò era improbabile. “ C'è ancora un chiaro divario tra gli accordi per l'incontro e le richieste della parte cinese, così come le aspettative generali della comunità internazionale ”, ha affermato il capo della diplomazia di Pechino. “ Questo rende difficile per la Cina partecipare ad un incontro ”. La potenza asiatica aveva infatti chiesto un vertice volto a trovare una soluzione pacifica al conflitto con la partecipazione partitaria di tutte le parti, compresa la Russia che non è stata invitata.

Fin dall’inizio della guerra, la Cina ha adottato una posizione formalmente neutrale, schierandosi contro l’Ucraina, gli Stati Uniti e la maggior parte dell’Europa. Il suo commercio con la Federazione è cresciuto, soprattutto per quanto riguarda l’importazione di petrolio e gas. Questo ha permesso al Cremlino di attenuare l’impatto delle sanzioni occidentali e continuare a finanziare il proprio sforzo bellico.

stanno già arrivando o arriveranno dalla Cina alla Russia, e da lì all'Ucraina