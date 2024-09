"È troppo tardi": Trump rifiuta un terzo dibattito tv con Kamala Harris

Ascolta ora 00:00 00:00

A quasi da una settimana dall'attentato a West Palm Beach, Donald Trump viene investito da una nuova polemica avente per oggetto un ipotetico nuovo duello tv con la sua avversaria Kamala Harris.

La campagna del tycoon ha fatto riferimento a un precedente commento dell'ex presidente, in cui si affermava che non ci sarebbe stato un altro dibattito, poco dopo che Harris aveva accettato un invito della Cnn per un dibattito il mese prossimo. "Guardate il suo post su Truth di prima", ha detto alla nota emittente Usa il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, quando gli è stato chiesto se il candidato del Gop avrebbe accettato l'invito al dibattito. "Non ci sarà un terzo dibattitto!", aveva tuonato Trump, la scorsa settimana dal suo social Truth.

La data ipotetica dell'offerta di duello è quella del 23 ottobre, di fronte alla quale Trump ha risposto con una ragione "tecnica": per The Donald sarebbe troppo tardi, poiché si è già iniziato a votare per posta. Riguardo al fatto che Harris ha accettato l'invito della Cnn ha detto: "ora lei vuole un dibattito proprio prima delle elezioni sulla Cnn perché sta perdendo alla grande".

Ma cosa dicono i sondaggi? Harris viene data in vantaggio a livello nazionale da Nate Silver per la prima volta da fine agosto. Secondo il sistema di analisi e previsione del guru dei sondaggi americani, la vice presidente è al 48.9% contro il 46.1% di Trump. Un vantaggio minimo in un testa a testa che si deciderà sul filo del rasoio. Silver dà Harris in testa anche in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nevada e Minnesota. Mentre Trump è in vantaggio in North Carolina, Georgia e Arizona.

I sondaggi, condotti dopo la Convention nazionale democratica di agosto, riflettono i risultati tra i probabili elettori, determinati attraverso una combinazione di comportamenti di voto passati e attuale intenzione di votare. I risultati suggeriscono un panorama del Collegio Elettorale in cui Pennsylvania e Georgia sono centrali per il percorso di ogni candidato verso la Casa Bianca. Il presidente Biden ha vinto in tutti e sei questi stati nel 2020, vincendo in Georgia con poco meno di 12.000 voti e in Arizona con poco più di 10.000 voti.

Se Harris dovesse mantenere le vittorie di Biden del 2020 al di fuori di questi sei stati e vincere in Wisconsin e Michigan, una vittoria in Pennsylvania più un singolo voto elettorale da qualsiasi altro posto le darebbe la presidenza.

Se Trump dovesse vincere in North Carolina, uno stato che ha vinto nel 2020 e che è ampiamente considerato un campo di battaglia nella competizione di quest'anno, le vittorie in Georgia e Pennsylvania lo metterebbero in cima indipendentemente da ciò che accade in Wisconsin, Michigan o Nevada. In quello scenario, anche l'Arizona, dove attualmente detiene un leggero vantaggio, non sarebbe necessaria per Trump per vincere un altro mandato come presidente.