"La prenderemo al 100%, anche con la forza". L'ultimo assalto di Trump alla Groenlandia

Il dossier Groenlandia non accenna a uscire dalla cima dell'agenda dell'amministrazione Trump. Il presidente Usa non lascia spazio a dubbi: l’annessione è e resta un obiettivo concreto.

Intervistato da NBC News, il presidente americano ha confermato senza esitazioni di aver discusso seriamente della possibilità di acquisire il territorio semiautonomo danese. "La prenderemo, sì, al 100%," ha dichiarato con fermezza, sottolineando che l’operazione potrebbe avvenire anche senza un intervento militare. Tuttavia, ha precisato: "Non escludo nulla dal tavolo", smentendo parzialmente il suo vice JD Vance che pochi giorni fa, in occasione della sua visita alla base americana di Pituffik aveva escluso l'opzione invasione, certo che i groenlandesi avrebbero scelto autonomamente di avvicinarsi a Washington.

Durante la sua visita di venerdì, Vance ha puntato il dito contro la Danimarca, accusandola di negligenza in materia di sicurezza e di aver lasciato la Groenlandia vulnerabile a potenziali invasioni da parte di Russia e Cina. Secondo il vicepresidente, Copenaghen sarebbe in ritardo nell’affrontare le sfide geopolitiche dell’Artico. Vance non si è limitato alle critiche: ha invitato apertamente la popolazione groenlandese a rompere i legami con la Danimarca, sostenendo che solo così gli Stati Uniti potranno trattare direttamente l’acquisizione del territorio. Un messaggio chiaro e diretto: Washington vuole la Groenlandia e la considera troppo strategica per lasciarla nelle mani danesi.

Alla domanda su quale segnale l’acquisizione della Groenlandia invierebbe alla Russia e al resto del mondo, Trump ha liquidato la questione con indifferenza: "Non ci penso davvero. Non mi interessa" Per il primo cittadino d'America, la Groenlandia non è un dossier geopolitico, ma una questione di "pace internazionale, sicurezza e forza globale". L'ex presidente ha poi puntato il dito sulle navi straniere che incrociano al largo delle coste groenlandesi. "Russia, Cina e altri Paesi sono lì. Non permetteremo che accadano cose che possano danneggiare il mondo o gli Stati Uniti" ha avvertito, lasciando intendere che Washington è pronta a giocare le sue carte per controllare l’area strategica dell’Artico.

Su questa frase, il sito della Nbc ha poi inserito un chiarimento a posteriori: "Questo articolo è stato aggiornato per riflettere il fatto che, dopo l'intervista, un collaboratore di Trump ha contattato la NBC News affermando che Trump si riferiva ai prezzi delle auto straniere", si legge in fondo all'intervista.