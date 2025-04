Trump avvisa Russia e Ucraina: "Se si comportano male ce ne andiamo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva il monito di Donald Trump a Russia e Ucraina: gli Stati Uniti sono pronti a farsi da parte. Interpellato dai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano si è soffermato sui negoziati per la pace tra Mosca e Kiev e non ha utilizzato troppi giri di parole: "Se per qualche motivo, una delle due parti lo rende molto difficile, diremo loro che 'siete sciocchì e 'siete persone orribili' e lasceremo perdere".

Messaggio forte e chiaro, che segue di qualche ora quello del segretario di Stato Marco Rubio. Prima di lasciare Parigi, l'ex senatore della Florida ha affermato che se non sarà possibile porre fine alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno abbandonare i loro sforzi e voltare pagina: "Non è la nostra guerra. Non l’abbiamo iniziata noi. Gli Stati Uniti hanno aiutato l’Ucraina negli ultimi tre anni e vogliamo che finisca, ma non è la nostra guerra". E Trump ha ribadito: "Se una delle due parti si comporta da stupida, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati. Ma spero che non accada".

L'obiettivo degli Stati Uniti è quello di raggiungere un accordo velocemente tra la Russia e l'Ucraina in modo da "fermare le uccisioni" e per "salvare delle vite". Si contano "2.500 morti a settimana", ha sottolineato Trump, rivendicando gli sforzi fatti dalla sua amministrazione. Poi il tycoon ha risposto così a una domanda sulla possibilità che i russi stiano prendendo in giro gli americani nei negoziati in corso: "Nessuno ci sta prendendo in giro. Tutta la mia vita è stata una grande negoziazione e so quando le persone ci stanno prendendo in giro e quando no". Anzi, Trump ha aggiunto di vedere "entusiasmo da entrambe le parti" rispetto alla prospettiva di mettere fine alla guerra.

Trump s'è confrontato sull'Ucraina anche con il premier Giorgia Meloni, confermando la compattezza sul dossier.

Nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice nello Studio Ovale si legge che l'Italia e gli Stati Uniti sottolineano l'urgenza di terminare la guerra in Ucraina, e "appoggiano a pieno la leadership" del presidente americano "nel mediare un cessate il fuoco e nel garantire una pace giusta e duratura".