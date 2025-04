Trump conferma gli impegni diplomatici: "Avrò incontri con leader a Roma"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le visite dei leader a Roma per il funerale di Papa Francesco saranno un’occasione per portare avanti la diplomazia internazionale. Lo ha confermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, ha affermato che “ci saranno tanti leader, vorrei incontrarli tutti”.

“Vorrei occuparmi di tutti loro”, ha continuato il leader di Washington, senza precisare chi ha intenzione di incontrare. “Molti di loro saranno là e vorranno incontrarmi per parlare di commercio". E proprio i dazi sarebbero l’argomento principe del possibile faccia a faccia tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo della Casa Bianca. Secondo quanto riferito dal portavoce dell’esecutivo Ue, “non vi sono ancora dettagli concreti da condividere” riguardo a un possibile colloquio, ma “si sta esplorando l’opzione”.

Il vicepremier Antonio Tajani, però, ha lasciato intendere che al momento non sarebbe nei piani. “È molto complicato organizzarlo”, ha spiegato. “Come si fa a tenere un vertice subito dopo un funerale, con Trump che si muove con decine di auto al seguito?”. Va tenuto conto del fatto che la capitale, al momento e fino a sabato, sarà completamente blindata dato l’alto afflusso di persone (sono previsti 200mila fedeli e 170 delegazioni straniere) e i rischi per la sicurezza.

Gli ipotetici bilaterali si svolgerebbero in un momento cruciale per quanto riguarda le tariffe imposte dall’amministrazione americana a una vasta gamma di beni provenienti da tutto il mondo. La Casa Bianca, infatti, ha concesso una finestra di 90 giorni in cui i leader dei vari Stati potranno recarsi a Washington per discutere direttamente con Trump e trovare un compromesso. Una pausa, questa, di cui ha approfittato anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha incontrato Potus il 17 aprile.

La sua missione oltreoceano è stata accolta positivamente dall’Unione europea. Secondo quanto riferito dal Financial Times, a Bruxelles vi è la speranza che la premier possa fungere da ponte con la Casa Bianca.

Il quotidiano britannico ha anche aggiunto che Meloni “aveva precedentemente discusso la possibilità di un vertice con, che in qualità di presidente del Consiglio europeo è responsabile della convocazione di tali riunioni, e che Costa ha valutato positivamente tale idea”.