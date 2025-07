"Arriva l'età dell'Oro degli Usa". Approvata la maxi legge di bilancio voluta da Trump

Negli Stati Uniti, la Camera dei Rappresentanti ha approvato con 218 voti favorevoli e 214 contrari la "One Big Beautiful Bill", la maxi legge di bilancio. In una nota, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, afferma che il testo voluto da Donald Trump " realizza il programma di buon senso per cui quasi 80 milioni di americani hanno votato: il più grande taglio delle tasse per la classe media della storia, la sicurezza permanente delle frontiere, ingenti finanziamenti militari e il ripristino della salute fiscale ". Le politiche pro-crescita di questa legge, aggiunge Leavitt, " alimenteranno un boom economico come non abbiamo mai visto prima. Il Presidente Trump non vede l'ora di firmare il 'One Big, Beautiful Bill' per inaugurare ufficialmente l'Età d'Oro dell'America ".

La stretta votazione, 218-214, è arrivata a un costo politico potenzialmente elevato, con due Repubblicani che si sono uniti a tutti i Democratici contrari. I leader del GOP hanno lavorato tutta la notte e il presidente stesso ha fatto pressione su una manciata di scettici. " Credo nell'America ", ha dichiarato il Presidente della Camera Mike Johnson, commuovendosi brevemente mentre i suoi colleghi lo applaudivano poco prima della firma della legge. Johnson ha anche elogiato la sua conferenza repubblicana per " un piano audace " che "n on ha sprecato l'opportunità" di un governo unificato. " Senza la sua leadership, niente di tutto questo sarebbe stato possibile ", ha detto la deputata Lisa McClain, presidente della conferenza del GOP. " Ma oggi, abbiamo approvato una legislazione realmente trasformativa, una legislazione che avrà un impatto su ogni famiglia domani ".

Una mezza dozzina di legislatori ha anche ballato con i pugni, la mossa di danza tipica di Trump, mentre "Y.M.C.A." risuonava nella sala dopo l'apposizione di Johnson sulla legge. Il deputato Thomas Massie, uno dei due Repubblicani che hanno votato contro la legge, ha spiegato la sua decisione in una frase: " Sembra che la grande legge passerà, ma non era abbastanza bella per me da votarla ". Un alto funzionario della Casa Bianca ha riferito alla Cnn che il Presidente dovrebbe festeggiare l'approvazione del suo imponente disegno di legge sulla politica interna al suo arrivo a Des Moines, in Iowa, questa sera.

Una parte significativa del suo discorso, ovviamente, celebrerà l'approvazione di questo disegno di legge, ed è semplicemente una cosa meravigliosa. Ne parlerà nel grande Stato dell'Iowa, dove ha dato il via alla sua importante campagna elettorale

", ha detto ancora il funzionario.