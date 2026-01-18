Trump come Thor: rispunta un video del tycoon sulla Groenlandia

Circa un anno fa, mentre la questione della Groenlandia tornava ciclicamente nel dibattito pubblico legato a Donald Trump, su YouTube compariva un video dal titolo “THOR’s Greenland Quest: A Donald Trump Parody”. Pubblicato dal canale Free Voice, il filmato adottava la forma di una parodia cinematografica, mescolando immaginario pop e attualità politica, senza presentarsi come contenuto informativo o ufficiale.

Nelle prime immagini compaiono ampi paesaggi artici, tra ghiacci, neve e montagne, accompagnati da una musica solenne che imposta un tono epico. Subito dopo entra in scena un esercito tribale, fra i cui volti si possono distinguere nitidamente Vladimir Putin, Volodymir Zelensky, Benjamin Netanyahu, ma anche l'ayatollah Khamenei e Narendra Modi. Nell'era del caos, annuncia solennemente la voce fuori campo, Thor-Trump viene descritto come un costruttore il cui martello è stato forgiato dall'ambizione. La versione di Trump, rielaborata in chiave fantasy e ispirata al personaggio di Thor, mostrata con inquadrature dal basso e pose eroiche. Il montaggio alterna quindi il protagonista a nuove immagini della Groenlandia, rappresentata come uno spazio vasto e disabitato, privo di riferimenti politici o umani concreti.

Nella parte centrale del video compaiono atmosfere più cupe — cieli scuri, tempeste, luci fredde — che suggeriscono un conflitto astratto senza indicare un antagonista preciso. Ha inizio la battaglia, la missione che sarebbe arrivata da Odino, aka George Washington. Man mano che il filmato procede, l’estetica riconducibile all’uso di intelligenza artificiale diventa evidente nei volti levigati e nei movimenti leggermente innaturali. Nelle sequenze finali la musica accelera, il protagonista viene mostrato come pronto all’azione e il video si chiude con un’impostazione da teaser, senza una vera battuta conclusiva, lasciando la sensazione di una missione annunciata più che raccontata. Accanto a lui nella battaglia Sif-Melania, la valchiria Tulsi Gabbard, Donald Trump jr., Kash Patel pronti a combattere nemici come Loki-Antony Blinken e il "mostro" Hillary Clinton.

L'arrivo di Trump sull'isola viene salutato dalla riconoscenza della popolazione locale che vede nel dio guerriero la speranza per costruire e uscire dal gelo e dall'isolamente. Una gigantesca Trump tower svetta sulla costa groenlandese nelle battute finali del video.

Ma il progetto tra i ghiacci è artici non può dirsi comunque al sicuro: a minacciarlo Malekith "il maledetto". Si tratta di, nemico giurato di The Donald. To be continued, promette il video...